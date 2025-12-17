美原油庫存上週大減930萬桶遠超市場預期 顯示需求強勁

根據美國石油協會（API）公佈的最新數據顯示，截至12月12日的1週內，美國原油庫存減少930萬桶。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國石油協會（API）公佈的最新數據顯示，截至12月12日的1週內，美國原油庫存減少930萬桶，大幅偏離市場預期。

《Investing.com》報導，美國原油庫存大減930萬桶，該數據遠低市場預期的減少220萬桶，實際數值與預測之間的巨大落差，意味著原油需求比預期更為強勁，對油價而言屬於利多訊號。這樣的強勁需求被視為產業的正面跡象，也反映出整體經濟的良好狀態。

若與前1期（截至12月5日的1週）減少480萬桶的降幅相比，本期庫存下滑幅度進一步擴大，顯示原油需求不僅維持強勁，甚至出現顯著成長。庫存降幅超出預期，也進一步強化了原油價格的看多前景。

報導指出，API每週原油庫存報告是衡量美國石油需求狀況的重要指標，提供目前庫存中可用原油及成品油的概況。若原油庫存增加幅度高於預期，通常代表需求疲弱，對油價不利；反之，若增加幅度低於預期或出現下降，則代表需求較強，對油價形成支撐。

因此，最新數據顯示美國原油需求十分強勁，這可能推動原油價格上漲，對石油公司及相關投資人有利。然而，該報告的影響層面廣泛，不僅影響石油產業，也波及其他產業及整體美國經濟。

根據《investing.com》數據，截至台灣時間12月17日早上9點左右，紐約西德州中級原油2026年2月交割價上漲0.4美元，或0.73%，暫報每桶55.53美元；布蘭特原油2026年2月交割價上漲0.52美元，或0.88%，暫報每桶59.37美元。

