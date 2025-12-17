國際油價崩了！暴跌至4年多新低 原因一次看

國際油價週二（16日）下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受市場持續憂心供給過剩，以及俄烏和平協議前景轉趨明朗、引發外界預期制裁可能鬆綁影響，國際油價週二（16日）收在自2021年2月以來的最低水準。

美國紐約西德州中級原油期貨收跌1.55美元，或2.73%，至每桶55.27美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨收盤下跌1.64美元，跌幅約2.71%，報每桶58.92美元。

Rystad Energy 分析師沙阿（Janiv Shah）指出：「布蘭特原油今日早盤跌破每桶60美元，創下數月新低，市場正在評估潛在的和平協議，這可能使更多俄羅斯原油重新流入市場，進一步加劇供給過剩的情況。」

美國提出願為基輔提供類似北約的安全保障，而歐洲談判代表也表示週一的會談取得進展，激發市場對戰爭即將結束的樂觀情緒。

不過，俄羅斯方面則表示不願在領土問題上做出任何讓步。俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的說法報導指出，俄方立場依舊強硬。

此外，六個月期的布蘭特原油期貨價差，為自10月以來首次轉為「正價差」（contango、期貨升水），顯示市場對未來供給充裕的預期升溫。

巴克萊銀行分析師預估，布蘭特原油在2026年的平均價格將落在每桶65美元，略高於目前的遠期價格曲線，主因是市場已提前反映其所預期、每日190萬桶的供給過剩。

KPMG美國能源策略負責人吉爾迪亞（Angie Gildea）在報告中指出：「這波價格下跌凸顯當前能源市場的結構性特徵：供給充足、需求疲弱。除非地緣政治風險或政策出現變化，否則這種疲軟走勢可能延續至明年。」

同時，中國週一公布的疲弱經濟數據也進一步加深市場對全球需求不足、難以吸收近期供給成長的憂慮。IG市場分析師賽卡摩（Tony Sycamore）表示，這些數據為油價帶來額外壓力。

官方數據顯示，中國工業產出年增率放緩至15個月來新低；零售銷售增速也降至自2022年12月、新冠疫情期間以來的最低水準。

儘管美國上週在委內瑞拉外海扣押一艘油輪，在一定程度上稍微抵銷了供給過剩的疑慮，但交易員與分析師指出，海上浮動儲油量激增，以及中國因預期制裁而提前大量向委內瑞拉採購原油，仍限制了此一事件對市場的實質影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法