黃金明年衝破5500美元？專家說先看「這價格」

週二（16日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國就業報告顯示11月失業率比9月高，強化了聯準會（Fed）的降息可能性，並使美元指數走低，週二（16日）黃金價格上漲，而專家表示，若黃金2025年收在每盎司4400美元之上，2026年可能升至4859至5590美元。

週二黃金現貨價上漲0.2%，報每盎司4310.21美元。

請繼續往下閱讀...

2月交割黃金期貨下跌0.1%，報每盎司4332.3美元。

RJO Futures 資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「這個數據給Fed更多降息的理由，如果真的降了，對黃金將是利多，這正是市場現在的解讀方向。」

美國11月就業成長反彈，但由於美國總統川普的激進貿易政策帶來的經濟不確定性，失業率升至4.6%。經濟學家原本預估的11月失業率為4.4%。

聯邦公開市場委員會（FOFC）上周宣布降息1碼（25個基點），市場解讀，主席鮑爾的談話沒有意料中鷹派。

美國利率期貨預估2026年至少會有兩次每次25個基點的降息，同時，市場整體定價顯示約59個基點的寬鬆幅度。

投資人正等待週四公布的11月消費者物價指數（CPI），以及週五公布的個人消費支出（PCE）物價指數。

Allegiance Gold 營運長埃布卡里安（Alex Ebkarian）預測，如果黃金2025年收在每盎司4400美元之上，2026年可能升至4859至5590美元，他補充，白銀明年可能會重新測試每盎司50美元的水平。

其他貴金屬部分，現貨白銀下跌0.3%，至每盎司63.75美元，從上週五創下的每盎司64.65美元的歷史高點回落，布卡里安說，白銀明年可能會重新測試每盎司50美元的水平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法