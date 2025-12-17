40歲轉職的關鍵 ! 專家曝 :「1個壞習慣」 高學歷也會被刷掉

專家指出，成功的40歲轉職者，會把每一個問題都轉化為自我推銷的入口。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使擁有高學歷、曾在大型企業任職的40歲以上菁英，也可能在轉職市場屢屢碰壁。日媒指出，中年菁英成功轉職的關鍵，並不在經歷不夠亮眼，而是在履歷上與面試中，是否真正站在「企業要什麼」的角度思考。

專家指出，40歲後重新求職能否成功，差別往往就藏在一個核心關鍵：你談的是「自己想要什麼」，還是「公司為什麼要用你」。但許多求職者在撰寫履歷時，容易把20多年的工作經歷一股腦全寫上去，結果履歷冗長、重點模糊，站在企業端的視角，履歷越長不一定加分，反而可能扣分。

企業並不是想看完整人生回顧，而是想在最短時間內判斷「這個人能不能解決問題」。能把關鍵經驗、成果與價值濃縮在有限篇幅內，本身就是職場能力的展現。

日媒指出，轉職的真正的分水嶺，往往出現在面試現場。40歲轉職失敗者最常見的問題，是在面試中不自覺把場面變成「抱怨大會」。例如談到轉職理由時，包括不想再被外派、對現有產品沒興趣、通勤太累想遠距工作。盡管這些話或許都是真心話，但對企業而言，完全不是「非錄用不可」的理由。

面試並不是單純回答問題的考試，而是一場商業溝通。面試官真正想找的，不是你為什麼想離職，而是「錄用你，對公司有什麼好處」。即便整場對談氣氛融洽，如果企業聽不出你能帶來什麼具體價值，結果依然是無聲卡關。

成功的40歲轉職者，會把每一個問題都轉化為自我推銷的入口。不論被問到離職原因、優缺點或過往經驗，回答的重點始終圍繞在「我能怎麼替公司創造成果」、「我過去的經驗，如何直接對應你們現在的需求」。這種回答方式，才能讓面試官在內部會議上，有足夠理由說服主管與人資「非你不可」。

許多人誤以為，只要表現得誠懇、應對流暢、氣氛不尷尬，就離錄取不遠了。但對企業來說，40 歲人選意味著高成本與高期待，不可能只因「印象不錯」就拍板。面試真正比拚的，是你是否持續、不斷地向對方傳遞一個清楚訊號：用我，對公司是加分。

專家提醒，40歲後轉職，與其急著證明自己多辛苦、多想換跑道，不如把力氣全部用在一件事上，事先準備好「企業為什麼要選你」的答案，並在面試中反覆、具體地說清楚，能做到這一點，年齡不再是阻礙，反而會變成你的最大資產。

