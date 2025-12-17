71歲退休後沒存款也不焦慮 ! 只靠1萬元自在生活 專家教「這樣做」

一名71歲女性退休後只月領5萬日圓，而且零存款，這聽起來像危機，但對她而言卻是自由的起點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人退休後，除了依靠退休金，手上也會握有存款，希望能安心過生活。但日本一位71歲的單身女性，完全沒有存款，僅有的是每月退休金5萬日圓（約新台幣1萬元），卻依然可以過得穩定又安心。她坦言，前提不是精算到極限，而是徹底放下「中產階級該怎麼過」的想像。

據報導，這名女性在69歲那年，因疫情被迫停下工作，第一次正面檢視自己的退休金，選擇從生活方式下手。沒有外食、不買加工食品，只在超市挑選當季、便宜又營養的食材，把每月食費壓在1萬日圓（約新台幣2037元）左右，不但三餐自己煮，而且一定要好好吃。

日媒指出，其實她過去並非極簡生活者，在年輕時花錢並不手軟，但後來經歷了投資失利、收入不穩，還單親養育兩個孩子，對金錢的焦慮始終揮之不去。直到64歲，她咬牙買下屋齡40年的老房子，換來免房租的生活，卻同時存款歸零。

真正的轉折，是她開始「用退休金的金額來設計人生」。從水電瓦斯、保險、稅金、通訊費，都是各自抓1萬日圓，採以簡單、好記、不內耗的規則，剩下的支出則自由調配。再花費部分，她也不買衣服，全是自己手做或接納二手，美妝用品沿用舊物，娛樂費幾乎為零，但她卻覺得，比過去任何時候都輕鬆。

更意外的是，身體也跟著變好了。因為她只吃當季蔬菜、根莖類與菇類，飲食單純，長年困擾她的腸胃問題不知不覺消失，每天醒來神清氣爽，反而成了生活最大的回饋。

她說，真正讓人痛苦的不是錢少，而是「活在不屬於自己的生活標準裡」。一旦接受「我不需要過中產生活」，焦慮自然消失。現在的她，只求年金範圍內不赤字，存錢反而成了結果，而不是目的。

