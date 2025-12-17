川普擴大旅行禁令！新增7國公民禁止入境美國、15國受到限制

美國總統川普週二（16日）擴大實施全面入境禁令，新增包括敘利亞在內的7個國家，禁止其公民入境美國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（16日）擴大實施全面入境禁令，新增包括敘利亞在內的7個國家，禁止其公民入境美國，並對另外15個國家實施部分限制，擴大後的入境禁令將於明年1月1日正式生效。

《路透》報導，白宮在聲明中表示，川普已簽署公告，將擴大並強化對部分國家國民的入境限制，「這些國家在旅客審查、背景查核與資訊共享方面，長期存在明顯且嚴重的缺失，為了保護國家免於國安與公共安全威脅，必須採取行動。」

根據最新措施，入境禁令適用於布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞這5個國家，以及持巴勒斯坦自治政府所核發旅行證件者，此外，寮國與獅子山共和國這2個國家在上次公告實，僅受部分限制，此次也被列入全面入境禁令名單。

另據白宮公告，還有另外15個國家被列入了部分入境限制名單，分別為安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、象牙海岸、多米尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞與辛巴威。

川普於今年6月簽署公告，禁止12個國家的公民入境美國，並對另外一些國家實施入境限制，理由是防範「外國恐怖分子」及其他安全威脅。相關禁令適用於移民與非移民身分，包括觀光客、學生與商務旅客。

白宮週二指出，這12個國家的全面入境禁令仍將持續有效，分別是：阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹，以及葉門。

另外有4個國家的部分限制令也繼續有效，包括蒲隆地、古巴、多哥和委內瑞拉。

