巴拿馬港口交易陷僵局 傳中國要求讓中遠拿最大股權

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下的長和集團今年3月宣佈，出售包含巴拿馬運河2座關鍵港口在內等43座港口業務，北京隨後插足這項交易，知情人士指出，中方正提高要求，試圖讓國營的中國遠洋海運（COSCO）獲得最大股權。

《華爾街日報》報導，長江和記實業3月宣佈將旗下港口業務出售給美商貝萊德（BlackRock）和地中海航運（MSC）所組成的財團，達成了一項價值228億美元（約新台幣7195.68億元）的收購協議。

這項交易激怒了北京，知情人士透露，中方最初要求讓中遠集團作為平等的夥伴參與，但現在北京又提高了要求，他們表示，除非中遠集團獲得多數股權，否則中國將擋下這筆交易。

知情人士補充，貝萊德和MSC曾表明，願意向中遠集團提供同等份的股權，但中方若是想要拿到港口營運的主要控制權和否決權則是無法被接受的。白宮週一（15日）也表示，不會接受這類要求。一名白宮官員稱，總統已明確表示，中國控制巴拿馬運河是不可接受的，違反了美巴條約，並危及美國的國家和經濟安全。

參與談判的人士指出，這項協議目前陷入僵局，難以突破。一名中國官員稱，北京方面計劃將港口控制權議題作為美中貿易、關稅進行更廣泛談判的籌碼。

交易僵持不下的情況下，長江和記正繼續持有並經營巴拿馬港口，川普政府先前曾威脅要接管巴拿馬運河，直言中國的影響力過大，因為長和集團的總部位於香港，這可能會影響到美國使用這條水道的權利。

據報導，每年有數百萬個運往美國的貨櫃在長和集團位於巴拿馬運河的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）進行裝卸。根據巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）統計，超過40％的美國貨櫃都利用巴拿馬運河在亞洲和美洲之間運輸貨物。

知情人士透露，中國官員已經告知貝萊德、MSC和長江和記，如果中遠集團被排除在交易之外，北京將採取措施阻止長和提出的出售方案。

在過去的全球併購案中，中國商務部曾多次主張自己有審查交易的權利，有時會堅持提出一些具有政治動機意見。而中國對巴拿馬運河港口交易案的各方也擁有相當大的影響力，貝萊德和長和在中國都有業務，MSC則是中國商品出口到世界各地最大的航運公司之一。

