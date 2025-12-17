日媒實測2025年UNIQLO全部羽絨外套保暖度！第1名被封「北海道等級神器」

UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，以實惠價格提供高品質且機能性的日常服飾。日本雜誌近日試穿了UNIQLO在2025冬季推出的一系列羽絨外套，數量超過20件，並依照保暖等級進行了排序，還列出了最佳穿著溫度，而第1名也是最保暖的商品為「極暖羽絨大衣」（ウルトラウォームダウンコート），適合攝氏5度以下的氣溫穿著，被譽為「北海道等級規格」的保暖外套。

日本男性時尚雜誌《UOMO》指出，在12月中旬時，UNIQLO的羽絨商品，也正好在此時全面到位，由於款式選擇豐富，若沒有事前做好「功課與比較」，很容易在選購時猶豫再三、難以下手，因此依照「保暖程度」對UNIQLO羽絨外套進行了排名，藉此讓讀者在選購UNIQLO羽絨外套將不再迷惘。

請繼續往下閱讀...

第1名是極暖羽絨大衣，適合攝氏5度以下的氣溫穿著，《UOMO》描述，這款大衣簡單來說，就是「北海道等級」的規格，若在東京都內的電車裡穿著該款大衣，甚至可能熱到冒汗，而該款大衣僅限部分大型UNIQLO門市與官方網路商店販售，是2025年秋冬系列中保暖力排行第一的王者。

極暖羽絨大衣的填充物，採用90%羽絨與10%羽毛的比例，袖口採用防風羅紋設計，腰部口袋可從上方或側邊收納，胸前還設有暖手口袋，細節配置可說是面面俱到，不僅主體部位，連袖口末端都填充了高品質的頂級羽絨，表面防潑水加工，可防小雨，原售價為24900日圓（約5156元新台幣）。

第2名則是Hybrid羽絨大衣（ハイブリッドダウンコート），適合攝氏8度以下的氣溫穿著，原售價為14900日圓（約3085元新台幣）；第3名為無縫羽絨外套（シームレスダウンジャケット），適合攝氏9度以下的氣溫穿著，原售價為14900日圓。

「極暖羽絨大衣」被日本媒體點名是UNIQLO最保暖的羽絨外套。（圖擷取自UNIQLO官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法