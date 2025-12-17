台積電海外廠真相！外媒1句話點破：最難的是複製「台灣」

台積電（2330）近幾年除在台灣擴廠外，也在美國、日本、德國等地進行全球佈局。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）近幾年除在台灣擴廠外，也在美國、日本、德國等地進行全球佈局，不過外媒直指，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力與各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。台積電創辦人張忠謀，早年便對海外設廠的成本與效率提出警告，如今亞利桑那州廠的高成本與供應鏈瓶頸，也凸顯高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，再度成為外界討論焦點。

外國媒體《Xataka》、《Nuevopoder》報導，台積電創辦人張忠謀曾對海外設廠的經濟效益和成本提出質疑，他早在1996年就親身經歷過美國華碩晶圓廠的失敗，稱亞利桑那州的這項計劃是「一項代價高昂卻徒勞無功的嘗試」。

張忠謀的懷疑，源自於他認為台積電的營運效率和獲利能力上依賴其生態系統，而這個生態系統完全集中在台灣。其中新竹科學園區園區內，聚集了晶片設計大廠如台積電、聯發科（2454），後段封測企業如日月光投控（3711），以及各類零組件、材料與設備公司，車程均在1小時內，方便產業間緊密合作。

其中台積電雖業務遍及全球，但仍深深扎根於台灣，其超過90%產能和員工都在台灣，而這再次成為其競爭優勢的關鍵因素，該公司也經建議其在美國員工，應適應台灣的工作文化。

但即使亞利桑那州廠嘗試複製台灣的生產效率，但也顯示出一個重要問題：儘管台積電在最初的4奈米製程生產中取得了具有競爭力的性能，但晶圓成本卻高出得多，當地的原料和設備供應仍然不足，導致工廠仍依賴亞洲。

此外，報導還表示，熟練勞動力短缺、繁瑣的審批和官僚程序，進一步拖慢了亞利桑那州廠的生產速度，並大幅增加了營運成本。

除了美國之外，台積電在日本（JASM）和德國（ESMC）也有兩個大型擴建工程。這些工廠將專注於技術水平較低的製程，主要滿足Sony（日本）和博世（歐洲）等專業客戶對影像感測器的需求。這些投資規模小於亞利桑那州的工廠，後者旨在成為全球最大的先進晶片工廠，但報導表示，前提是後續規劃階段能夠順利完成。

報導認為，台積電的擴張是把雙面刃。一方面，它鞏固了自身在科技領域的領先地位，以及作為對抗中國的「矽盾」的戰略地位。另一方面，它也引發了國內對先進技術和人才流失的擔憂，這種流失從長遠來看可能會削弱國家主權。

報導指出，台積電只在客戶需求時才會興建新廠。2022年台積電前董事長劉德音曾強調，台積電海外建廠主要是基於客戶需求，而且會得到客戶長期信任，尤其在地緣政治變化中，客戶信任可帶來更多商業機會及形成人才萃集之地。

今年，台積電現任董事長魏哲家也表示，台積電到日本設廠、到德國設廠，都是因為要滿足日本和德國客戶的需求。4年前去美國設廠自然是基於同樣的因素，現在又要加大投資，也是因為美國的客戶需求量非常的大。

魏哲家強調，台積電每到一個地方設廠開生產線，都是為了滿足顧客的需求。

但報導認為地緣政治壓力迫使台積電採取了原本可能不會採取的行動。各種補貼計畫（例如美國的《晶片法案》和歐洲的《晶片法案》），試圖將部分生產業務遷至台灣以外國家，從而降低對亞洲的依賴，但這些計畫能否成功仍遠未可知。

