〔財經頻道／綜合報導〕台灣生產全球約90%最先進晶片，被視為保護自身的「矽盾」，有觀點認為，若中國入侵台灣，像美國這樣的發達經濟體將有義務來保護台灣。但外媒以「台灣面臨的川普貿易困境：1650億美元（約新台幣5.2兆元）的半導體投資還不夠嗎？」為標題報導，自美國總統川普上任以來，台灣晶片產業的主導地位，引發與其最大安全保障國之間的貿易爭端，導致人們對台灣將如何在安撫美國的同時，保持其技術優勢和對中國的安全保障這一題產生了疑問。

亞特蘭大環球新聞報（Global Atlanta）報導，台灣的論點曾經依賴價值觀：民主和人權，而現在則強調「附加價值」。外交部長林家龍表示：「我認為台灣是世界上一股向善的力量，當我們與盟友或志同道合的國家結盟時，一個問題是：台灣能為你們做什麼？」

報導指出，台灣生產全球約90%最先進晶片，光是台積電1家市值就高達兆美元，超過了台灣8000億美元（約新台幣25兆元）的GDP，該公司及其所驅動的生態系統，幾乎以一己之力推動台灣經濟成長在2024年超過4%。

川普政府今年祭出關稅新制，各國受影響程度差異明顯，像是台灣被徵收了32%的關稅，後來到8月，台灣關稅被降至20%，半導體產品則根據《美國法典》第232條國家安全審查獲得豁免，但該審查尚未得出最終結論。

但數據顯示台灣出口美國商品目前僅23％需要繳納對等關稅，是所有主要貿易夥伴中比率最低，經濟部指出，台灣出口到美國的產品，7成多屬於美國貿易擴展法232條款下的項目，談判團隊會儘量去降低關稅稅率。

但報導也指出，川普推出的對等關稅，對台灣製造業（主要由中小企業組成）造成了沉重打擊，但從某種意義上說，台灣與美國的貿易戰歸功於台積電的成功，像輝達這樣的美國科技巨頭，需要依賴台灣的大型代工廠。

中華經濟研究院（CIER）東協中心主任徐遵慈表示：「這場風暴，或者說這場談判，來的並不是時候。」、「這是因為我們看到美國對人工智慧（AI）晶片和其他產品有強勁的需求，因此我們對美國的出口大幅增長，這當然讓川普很不高興。」

與此同時，台灣鋼鐵和鋁製品出口商貝克了高達50%的金屬關稅，雖然商務部長在今年10月表示，岡與台灣達成「重大協議」，而台灣方的代表也表達出樂觀態度，但迄今尚未宣布任何全面協議。

值得注意的是，這場動盪發生在台積電宣佈在亞利桑那州，進行1項意義深遠的投資之後。台雞原先投資高達650億美元（約新台幣2.04兆元），用於建造3座晶片製造廠，後來又承諾追加1000億美元（約新台幣3.1兆元）投資，用於興建更多晶圓廠、封裝廠和研發中心。

但即便如此，也未能滿足川普政府要求台灣在美國本土化更多晶片生產的要求，本週盧特尼克表示，他相信台積電的投資可能會超過2000億美元（約新台幣6.3兆元）。

徐遵慈說：「當然，（川普）想盡一切辦法讓整個供應鏈轉移到美國，我認為台灣政府幾乎沒有討價還價和談判的餘地。」

中華經濟研究院院長連賢明表示，為了安撫（川普）總統，晶片生態系統中的更多環節可能不得不轉移到美國。

連賢明表示，或許難以達成的貿易協定，其一，是因為台積電只滿足了川普在與台灣的同儕（和競爭對手）國家，日本和韓國，的談判中尋求的「三大目標」之一：「大規模投資、大規模採購以及向美國公司大幅開放」。

關於延遲的最後一個理論是什麼？可能是因台灣在國際組織中地位模糊不清，連賢明表示，美國與台灣沒有正式外交關係，這使得雙方難以進行川普先生所熱衷的那種一對一談判。

他說：「你必須讓川普覺得他真的贏了。這一點非常非常重要，但不幸的是，台灣沒有這樣的機會。」

根據報導，林佳龍表示：「台灣應該充分發揮我們在自由民主、安全聯盟和經濟繁榮方面的優勢。我們希望將台灣發展成為一個中等強國，同時也是一個戰略位置關鍵的國家，位於太平洋第一島鏈，供應鏈和全球民主價值鏈的前線。」

他還說，台灣在AI驅動的世界中「不可或缺」，台灣不僅在美國投資，也在第三國（如日本、捷克、越南、菲律賓）投資，以建立連結並擴大供應鏈合作。

雖然一些專家擔心過多的對外投資可能與台灣的目標背道而馳，但也有人指出，即使有美國的投資，台灣仍將擁有國內70%最先進的晶片製造能力。

連賢明表示，「如果半導體產業出現下滑或衰退，台灣經濟確實會受到影響。目前，台灣唯一蓬勃發展的產業是AI相關的伺服器和晶片。這些產業構成了我們大部分的外貿順差，因此也導致了我們極高的關稅稅率。」

連賢明比喻：「就像你有一支實力強勁的棒球隊，你想讓它更強：你不會想把所有隊員都派去踢足球。」

