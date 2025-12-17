台灣半導體霸主路讓韓國急了？連美國巨頭都在押寶

韓媒報導，台灣晶圓代工巨頭台積電帶動台灣半導體生態系統成長。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣晶圓代工巨頭台積電帶動台灣半導體生態系統成長，吸引美國美光科技（Micron Technology）將台灣打造成為高頻寬記憶體（HBM）的關鍵生產基地，並招募南韓頂尖人才。台灣崛起與南韓、日本形成新一輪競爭格局，專家警告，南韓若不加強戰略支持，可能在全球半導體競爭中落後。

南韓《中央日報》報導，美光科技在南韓高麗大學、漢陽大學和首爾大學舉行了招聘面試，成功錄取者將被派駐台灣。根據報導，美光科技雖是美國公司，帶招募的南韓員工，正逐漸融入台灣半導體生態系統。

請繼續往下閱讀...

1名南韓求職者表示：「台灣有很多跨國公司，這有助於我職業發展，並拓寬我對行業的認知。」報導表示，更吸引人的地方是：面試者只需經過一輪面試即可被錄用。去年，有98名來自南韓頂尖大學的學生獲得了職位。

雖然台灣資歷較年輕的工程師的年薪約為3.5萬至5萬美元（約新台幣110萬元至157萬元），與南韓相比並不算高。然而，台灣強大的晶片生態系統吸引了許多求職者，該系統整合了無晶圓廠公司和代工廠，能夠產生協同效應。

東亞半導體產業長期以來圍繞著所謂的「JaKoTa」（日本、南韓和台灣）展開，三者各自專注於不同的領域：南韓的記憶體晶片、日本的材料和設備以及台灣的晶圓代工。自1980年代以來，南韓在記憶體晶片領域一直處於領先地位，但如今台灣正憑藉其晶圓代工巨頭台積電（2330）崛起成為主導力量。

5年前，台積電的市值還落後三星電子的4421億美元（約新台幣13兆元）市值，但到了2021年，台積電迅速超越三星，現今更是全球市值排名前10的企業。

台積電的崛起帶動了整個台灣晶片生態系的發展，與此同時，日本也積極推動晶片技術研發，而南韓也在為生存而戰。

半導體專家李鍾煥表示：「南韓、日本和台灣之間的局勢令人震驚。90年代，南韓曾聘請東芝和日立的退休高層擔任顧問，當時南韓迅速崛起。如今，台灣已經超越了我們。」

光雲大學教授申鉉哲警告說，南韓必須保持警惕。他說：「日本現在看起來可能落後了，但低估它將是一個錯誤，其在材料和零件方面的優勢無與倫比，如果得到政府的全力支持，很快就能超越南韓。南韓極需放寬產業監管，並提供更多戰略支持，以吸引全球企業。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法