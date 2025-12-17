7旬翁靠「極致節儉」苦存1000萬！後悔沒及早做1事

7旬翁「極致節儉」苦存1000萬！如今後悔沒及早多花點錢。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕曾是大型企業銷售代表、經歷2次經濟泡沫的77歲佐藤健二（化名），在60歲退休時領取3000萬日圓（約新台幣600萬），又遇上金融海嘯，擔憂晚年生活，於是選擇再就業，並持續過著節儉生活，原計畫與妻子在70歲，開始做自己想做的事，沒想到真正退休2年後，妻子就病世，如今雖擁有5000萬資產，卻吃不下、走不動，後悔當初花錢太過謹慎，現只剩下錢，卻什麼都做不了。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，佐藤表示，工作期間，收入相當可觀，然在40歲出頭時，遇到日本經濟泡沫，為了讓自己在退休後，能有足夠的積蓄安享晚年，於是過著節儉的生活，堅持不懈地為未來儲蓄。

加上60歲退休時，領取了3000萬日圓的退休金，原本以為可以過著安逸的退休生活，沒想到卻遇到了雷曼兄弟破產。

他對未來的焦慮與日俱增，於是放棄了60歲退休的計劃，選擇重新就業，大約在他65歲的時候，隨著安倍經濟學的推行，大眾開始感受到經濟正在復甦，他最終決定辭職。然而，他對未來仍然憂心忡忡，並努力節儉度日。

雖然退休後，每月領取20萬日圓退休金，但因無法預料泡沫破裂何時會再發生，因此，花錢都非常謹慎，希望能多存點錢。

在這個百歲壽命的時代，原本他與妻子計畫，等他們到了70歲，一定要多花點錢，做自己想做的事，去不同的地方。

然而，退休兩年後，相伴43年的妻子洋子（化名，64歲）因胰腺癌去世。

如今他擁有5000萬的積蓄，卻對自己一直過著謹慎小心的生活感到後悔。

他說，最近他有時會流淚，心想：「我應該多花點錢的。」於是上週，他決定去吃點好吃的，於是去了１家在電視上看到的有名的牛排餐廳，結果，只吃了幾片就咽不下去了。

他悲泣訴說，年輕的時候，我沒錢，吃不起飯。現在我有錢，但我卻吃不下，也走不動了。

專家表示，由於退休金將是退休期間的主要收入來源，因此人們自然會努力延長資產的使用壽命。然而，如果過於執著於延長資產的使用壽命，就會與自身的健康壽命產生脫節。隨著年齡增長，體力、精力和好奇心都會逐漸衰退。雖然「以防萬一」的焦慮可以理解，但一旦到了七、八十歲，高價值消費的機會就會急劇減少，最終無論擁有多少財富，都變得毫無意義。

