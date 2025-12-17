零食控必看！好市多7款「熱銷新品」老饕點名最值得買

松露巧克力片、高蛋白甜甜圈等7款熱銷新品，是好市多顧客一致認為值得購買的零食。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）是購買各種食品和飲料的絕佳去處，從美味的烘焙食品和清爽可口的汽水，到即食食品和新鮮蔬果，應有盡有。然而，好市多的零食種類之豐富令人嘆為觀止，而松露巧克力片、高蛋白甜甜圈等7款熱銷新品，是內行人一致認為值得購買的零食。

《Eat This, Not That!》報導，好市多的零食種類眾多，除了常見的Goldfish、Ruffles和Cheetos等零食外，Costco還會定期推出深受顧客喜愛的全新零食，而以下7款是顧客認為最值得推薦新品。

1、黑松露洋芋片

Costco New 分享了1款適合所有熱愛鮮味人士的美味零食。 「松露愛好者！！Costco 美國門市新到了1款黑松露薯片，真的太好吃了！！之前試吃的時候我就嚐過，結果上癮了，不得不又去買了一些哈哈。也非常適合在節日聚會上分享！！如果你在舊金山灣區，一定要嚐嚐！！」他們在帖子中寫道。 「我們最喜歡的零食！！！」Costco Twins 寫道。

2、蛋白迷你甜甜圈

顧客寫道：「蛋白迷你糖霜甜甜圈！！！ 我親自試過，味道很棒，甜度適中……口感更像蛋糕而不是甜甜圈，既能滿足你的甜食慾望，又能補充蛋白質！ 」

3、Petite Cuisine 馬蘇里拉起司條

Costco So Obsessed 分享了Petite Cuisine 馬蘇里拉起司條的資訊。 「這些看起來很適合用氣炸鍋做，你試過嗎？」

4、Miss Vickies陳年切達乾酪和黑胡椒口味壺式烹調洋芋片

Costco Deals 分享了Miss Vickies 陳年切達乾酪黑胡椒口味壺式洋芋片的相關資訊。 「準備好體驗@missvickiesus陳年切達乾酪黑胡椒口味壺式薯片帶來的全新酥脆口感吧！這款薯片採用牛油果油製成，用心製作，美味升級，是您日常零食的理想之選！」他們寫道。

5、巴頓假日混合裝

Costco官方帳號DiscoveryCostco分享了巴頓假日什錦零食（Barton's Holiday Mingle Mix）回歸的消息，這款節日零食組合深受Costco顧客喜愛。 「所有聖誕甜點都在一袋裡！聖誕老人提前來了，今天就來Costco購買假日什錦零食吧！」他們寫道。

6、Lesser Evil Moonions 酪梨油洋蔥圈

Costco Hype 分享了1個新薯片的消息，它是 Funyuns 的健康版本。 「Costco 推出 Lesser Evil Moonions 全新酪梨油洋蔥圈！」他們寫道。資深記者格羅斯表示，親自試過，真的很好吃！

7、花生醬巧克力軟糖

Costco Buys 分享了1款烘焙坊新推出的甜點。 「Costco 居然有花生醬巧克力軟糖？！太棒了，香濃的花生醬和醇厚的巧克力層層疊疊，這款新甜點讓人無法抗拒……絕對是值得分享的美味」他們寫道。

