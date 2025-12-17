快時尚單品大PK！ UNIQLO和GU這3款奪「男士必備」 單件400元有找

UNIQLO和GU這3款奪男士必備單品，單件400元有找。圖為GU的寬腿褲（擷取自日刊SPA！）

〔財經頻道／綜合報導〕褲子是男士必備單品，而換條褲子就可以徹底改變你的整體造型，然而市面上的褲子種類繁多，若隨意挑選，很容易踩雷，1名時尚收藏家，同時經營多家服裝店的Matome買齊了所有快時尚單品，經過實測，點名UNIQLO（優衣庫）和GU的這3款褲子，是中年男士必備的單品，3款褲子售價最便宜只要1990日圓（約新台幣398元），而最貴則5000日圓（約新台幣1000元）有找，且還是JW Anderson聯名褲。

日媒《日刊SPA！》報導，Matome指出，褲子是男士必備單品，每個品牌都會推出大量款式，導致市面上的褲子種類繁多。很多人在選購褲子時都會說：「我不知道該選哪一條。」然而，隨意挑選其實很危險。很多人傾向於隨意挑選，尤其是在褲子這種需要試穿的單品上，因為試穿比較麻煩，但這很可能導致選錯，在經過實測後，他推薦UNIQLO（優衣庫）和GU的這3款褲子，是中年男士必備的單品。

寬腿褲（GU）

首先，我們來看看GU的寬腿褲，選擇褲子時，首先要考慮的是褲型是否符合潮流，這一點至關重要，雖然許多人認為潮流是“年輕人追捧的時尚單品”，但實際上，潮流是一系列流行價值觀的集合。因此，如果你穿的褲子沒有潮流的版型，就等於跟不上最新的潮流。所以，選擇潮流版型的褲子，才能讓你達到當時所謂的「正常」標準。而如今褲子的「正常」版型就是寬褲。顧名思義，這種褲子褲管寬大，版型寬鬆。但它們又不會顯得過於臃腫，因此是一個完美的起點。

GU這款寬腿褲名副其實，寬鬆的版型和休閒褲的設計，賦予它成熟穩重的氣質，更重要的是，這款褲子價格實惠，僅售1990日圓，如此低廉的價格，你或許會擔心布料，但它的布料品質非常出色。雖然面料是100%滌綸，單從比例上看可能顯得廉價，但它很好地控制了面料的光澤，使其在這個價位上顯得物超所值。褲子後腰採用鬆緊帶設計，無需繫上腰帶即可穿著，同時，褲子也設有皮帶環，方便你繫上皮帶。這款褲子既實用又舒適。

優衣庫運動褲（Gear Pants）

這條褲子功能性極強，隨著年齡增長，我們肯定會更加重視實用性和外觀，不舒服的褲子往往穿得少，就舒適度而言，這條褲子堪稱完美。它採用彈性腰帶和織帶腰帶設計，單手即可輕鬆開合，穿脫極為方便。此外，它還擁有多個口袋，空間充足，方便存放各種物品，拉鍊口袋則能輕鬆收納那些不想丟失的小物件。而且，它的彈性也非常好，穿著舒適。

優衣庫直筒牛仔褲（JW Anderson）

優衣庫和JW Anderson聯名推出的直筒牛仔褲，牛仔褲其實是最難搭配的單品之一，很多人可能覺得“休閒褲容易搭配，牛仔褲很難搭配”，但如果你嘗試過這次介紹的前兩款，那麼這條牛仔褲可以作為你的第３條。它的牛仔布料品質極佳，很難相信它竟然出自優衣庫。

這款牛仔褲的設計是典型的牛仔褲款式，有５個口袋和開衩縫線。不過，它的設計略顯簡潔，省略了鉚釘加固。布料觸感極佳，做工精良，給人一種非常正宗的感覺。優衣庫的常規款牛仔褲質感和做工都很出色，但這款聯名款的版型無疑更勝一籌。它採用直筒現代的廓形，既百搭又時尚。

Matome總結說，在這3條褲子的優先選擇順序上，可將GU 寬褲推薦作為你的第１條褲子，而想要提升時尚品味的人，則可將售價3990日圓（約新台幣798元）的優衣庫 Gear 長褲則作為第2條褲子，若想要突破常規造型的人，則可選擇售價4990日圓優衣庫與 JW Anderson 聯名款直筒牛仔褲。

