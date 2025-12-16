Costco抗通膨6項商品曝 甜甜價最划算

Costco的大宗商品定價模式，為願意大量購買的消費者提供了緩解通膨壓力的途徑。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不斷上漲的食品雜貨價格持續給家庭預算帶來壓力，但Costco的大宗商品定價模式，為願意大量購買的消費者提供了緩解壓力的途徑。理財消費網站Gobankingrate選出6項Costco最划算的優惠產品，可幫助顧客在不斷上漲的食品雜貨成本中真正節省開支。

1.加羅法洛有機義大利麵（Garofalo Organic Pasta，價格：11.99美元）

這款有機意麵組合裝包含兩袋卡薩雷切意麵、兩袋斜管筆管面和兩袋雙螺旋意麵，每包售價約2美元。這款意麵產自義大利，採用100%硬質小麥粗麵粉製成，在Costco的售價大約是超市有機義大利麵價格的一半。

2. Kirkland Signature 泰式茉莉香米（Thai Hom Mali Jasmine Rice，價格：27.99美元）

茉莉香米在密封容器中可以保存數年，天然芳香的泰國茉莉香米品種能以批發價提供餐廳品質的烹飪效果。

3. Kirkland Signature有機特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil，價格：20.99美元）

這款有機橄欖油比雜貨店裡同類有機橄欖油的價格低40%到50%，比Kirkland等頂級品牌的橄欖油價格低，以批發價提供優質產品。

4. Kirkland Signature 混合堅果（Mixed Nuts，價格：18.99美元）

Costco出售的這款混合堅果 富含健康脂肪和蛋白質，是營養豐富的食品儲藏室必備品，且保質期長。

5. Kirkland Signature 有機藜麥（ Organic Quinoa，價格：12.99美元）

這款有機藜麥每磅售價約為 2.89 美元，遠低於超市裡常見的每磅5至7美元的價格。藜麥在密封容器中可保存兩到三年，因此非常適合在Costco大量購買。

6. Kirkland Signature有機蜂蜜（Organic Honey，價格：21.99美元）

蜂蜜永不變質，堪稱廚房必備佳品。Costco出售的這套三瓶裝蜂蜜，足夠您為咖啡、茶、烘焙和烹飪提供數月的甜味。

