中華信評估我今年GDP6.7％ AI需求支撐但要注意集中性風險

標普全球台灣子公司中華信評今公布「2026 年台灣信用展望」的報告。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕標普全球台灣子公司中華信評今公布「2026 年台灣信用展望」的報告，當中提到，因中國產能仍嚴重過剩，我大宗商品產業將持續落後於其他產業；而對人工智慧基礎設施強勁的投資將為科技業進一步的成長提供支撐，但同時也加劇集中性的風險。

中華信評預估台灣2025年經濟成長率6.7%，明年則放緩至2.4%。

中華信評分析，盡管非科技業的出口表現疲軟，但美國對人工智慧基礎建設的需求仍提振我今年的出口表現；但人工智慧基礎設施的投資成長趨緩以及全球貿易的不確定性，預期將抑制我明年的出口及投資成長；且民間消費與投資應無法抵銷出口與投資成長放緩的影響，強勁的GDP成長率也因而難以維持。

中華信評也提到，台灣各產業成長不均與未來展望存在差異的局面，將在2026年持續；因中國產能仍嚴重過剩，台灣的大宗商品產業將持續落後於其他產業，而對人工智慧基礎設施強勁的投資將為科技業進一步的成長提供支撐。但也提醒，人工智慧熱潮依然為GDP成長率提供支撐，但同時也加劇集中性的風險。

中華信評分析，過度投資人工智慧的風險日益升高，產能過剩的情況與庫存壓力恐因此出現；加上海外晶圓廠專案的執行風險與成本風險恐加劇現金流量面臨的壓力，並使預期效率提升的時間延後。此外，由於新台幣走強，中國產能擴張以及需求成長乏力，成熟且標準化的晶片與零組件面臨更大的利潤率壓力。

台灣企業明年面臨的主要風險有三：關稅波動影響市場情緒、需求與成長，而貿易流向變化可能引發新的緊張局勢；中國經濟面臨出口持續放緩的情況嚴重拖累國內成長與信心，並蔓延至亞太區；而地緣政治緊張局勢交織，使總體經濟情勢更加複雜，並導致政策與策略發生轉變。

而在結構風險的部份，則包括：融資面上，資產重估後較大的價格差異恐加劇市場波動，並擾亂融資管道；極端天氣與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本；科技快速進步的技術以及網路攻擊將干擾業務營運並使之更加複雜。

