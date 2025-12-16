多檔重量級高股息ETF大換股 大同慘遭00919剔除 雪上加霜

證交所旗下台灣指數公司宣布多個指數成分股變動，高股息ETF將大換股。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所子公司台灣指數公司今（16）公告最新的指數成分股變動，包括多檔重量級高股息ETF大換股，從明（17）日起生效。

資產規模超過4千億元的群益台灣精選高息ETF（00919），其追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」，成分股新納入卜蜂、大成鋼、長榮鋼、華碩、台新新光金、文曄、大聯大、可寧衛*；刪除名軒、大同、億光、美律、冠德、瑞鼎、永信建、群聯。

攸關資產規模1300多億元的元大臺灣高息低波ETF（00713），其追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」，成分股新納入15檔，包括亞泥、統一、和泰車、瑞昱、義隆、裕民、華南金、遠百、玉晶光、和碩、遠雄、群益證、樺漢、統一實、裕融；刪除聚陽、仁寶、億光、國產、榮運、第一金、德律、健鼎、瑞鼎、瑞儀、帆宣、力成、矽格、帝寶、復盛應用。

資產規模370餘億元的富邦特選高股息30ETF（00900），其追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」，成分股新納入光寶科、台積電、譜瑞-KY；刪除台肥、環球晶、台灣虎航。

而追蹤「臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數」的保德信市值動能50ETF（009803），成分股新納入華城、亞德客-KY、美時、東和鋼鐵、光寶科、雄獅、臻鼎-KY、光聖、藥華藥、AES-KY、富世達、勤誠、可寧衛*；刪除群光、長榮、陽明、華航、萬海、長榮航、王品、材料*-KY、祥碩、中租-KY、台表科、復盛應用、億豐。

