熱錢大逃殺！新台幣盤中貶破31.5元關卡 寫逾7月新低

〔記者陳梅英／台北報導〕AI泡沫疑慮未除，美股收黑，台股今日再跌逾300點，外資續砍台股近600億元，熱錢轉頭匯出下，新台幣兌美元匯率盤中重貶近2角，一度貶破31.5元關卡，尾盤央行進場調節，最後收在31.475元、貶值9.5分，匯價創下7個半月新低，成交量則爆出29.57億美元、近期大量。

台股今天跌330.28點，收在27536.66點，三大法人合計賣超710.82億元。其中，外資賣超達595.01億元，兩日來已提款台股上千億元。

在外資賣超、熱錢大舉匯出下，新台幣貶勢加速，今日盤中已貶破31.5元關卡，尾盤在央行調節下，收盤拉回31.4元價位，美股若持續收黑，外資還不回頭，則台幣明日仍將再度測試31.5元關卡。

匯銀人士指出，美元指數近期表現停滯，市場觀望今晚美國將公布延遲的就業數據，亞幣各自表現。其中，人民幣升勢強勁，即將挑戰7兑1美元大關；日圓兌美元匯率則在日本央行可能升息下，升破155關卡。

惟台幣受到股市大跌、熱錢匯出影響，短短兩日已大貶2.73角，央行應不樂見台幣急升、急貶，隨時進場雙向穩匯，另外，也可觀察出口商動作，畢竟年底將至，出口商也會衡量當前價位是否合理、而進場拋匯，不排除新台幣匯價在31.5元附近會稍作整理。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.18%、主要亞幣有漲有跌，其中，日圓升值0.25%、人民幣升值0.12％、台幣重貶0.3%、韓元貶值0.15%、新幣持平。台幣連兩日淪為最弱亞幣。

