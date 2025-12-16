無房貸、月領3.6萬年金是自由降臨？他揭退休首日「地獄般日常」才正開始

日媒以真實案例揭示，退休後的生活品質，不只取決於金錢，更與夫妻角色調整、生活重心轉移密切相關。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多人來說，多年辛勤工作後步入退休年齡，標誌著人生的轉捩點，但有時候卻跟想像的相反。日本一名65歲男子工作打拚多年迎來退休，退休金到手，夫妻合計每月可領18萬日圓（約新台幣3.6萬元）年金，房貸也早已還清，他自認人生終於進入「可以慢慢過」的階段。然而，退休第一天，妻子的一句話卻讓「地獄般的日常」也隨之開始。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的中村和彥（化名）在地方製造業服務超過40年，終於迎來退休「第二人生」的開始，他領到一筆退休金，房貸也已還清，他如釋重負地說「終於可以慢慢過日子了」，然而，他沒想到，真正的轉折並不在職場，而是在家中。

退休的第一天早上，當他正準備喝咖啡、攤開報紙時，站在廚房的妻子，卻丟來一句完全出乎意料的話「從今天開始，早餐後碗盤清洗跟倒垃圾就交給你了。」這句話，成了他「第二人生」的開場白。

從那天起，中村的「自由生活」徹底變了樣。打掃、買菜、洗衣、準備晚餐，在妻子下班前把家裡整理好，成了他的每日例行公事。原以為只是「幫忙」，卻不知不覺變成全天候待命的「家庭主夫」。向來不熟悉家務的中村，常把衣服洗到褪色、把味噌湯煮焦，失誤連連，也不斷被妻子提醒、糾正。漸漸地，他變得沉默寡言，家中瀰漫著一股尷尬的氣氛。

某天，中村終於忍不住問「我為什麼每天都要做這些事？」妻子沒有提高音量，只回了一句「這些，是我40年來每天在做的事。現在你也整天在家，做不是很正常嗎？」

這一刻，中村才真正意識到，所謂的「自由」，並不等於不必為家庭付出；而他過去視為理所當然的日常，其實是妻子長年累積的勞動。

專家指出，退休後的生活品質，不只取決於金錢，更與夫妻角色調整、生活重心轉移密切相關。重新分配家務、投入再就業或社區活動，都是避免退休後陷入孤立與衝突的重要關鍵。

