AI帶動企業資料治理需求 炬識推動「台灣資料管理協會」成立

炬識科技推動「台灣資料管理協會」成立，促台灣資料治理接軌國際。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI帶動資料治理需求提升，資料治理與顧問服務商炬識科技（Athemaster）今日宣布，由創辦人顏良修攜資料專家共同發起的「台灣資料管理協會」已經正式成立，並完成第一屆會員大會與理監事選舉。

顏良修表示，如今想導入AI的企業都需強化資料治理，協會的目標是將資料管理、安全使用規範化，也提升資料的可視性與準確度，幫助各行各業與政府單位掌握資料數據應用與治理觀念，並串連產官學，建立資料生態系。

協會重要成員包含顏良修、線性成長數位執行長廖力寬、億宣應用科技股份有限公司資深架構師趙冰炎等33位資料專家；核心任務包含普及資料管理知識與資料治理方法論、以國際DAMA（Data Management Association）的DMBOK（Data Management Body of Knowledge）體系為基礎，建立台灣跨組織可協作的治理共識。

此外，協會在籌備階段受世新大學法律學院戴豪君教授、政治大學法律系萬幼筠兼任助理教授啟發，將「主權 AI」與「數據公益」納入宗旨與工作範疇，期望於在地法規與技術堆疊的情境下，探索可複製的治理實務與協作模式。

展望明年，顏良修則指出，明年協會有三大目標，包含「專業賦能」，期望推動CDMP讀書會與認證衝刺班，充實台灣資料治理人才庫；「跨界樞紐」，扮演產官學橋樑，舉辦含季度會員沙龍與年度資料治理高峰會；「知識共享」，發布「台灣企業資料治理現況報告」，以其給會員專屬資料庫與知識、實務案例解析。

