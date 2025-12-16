AI伺服器帶動高功率需求 勝德卡位資料中心PDU

電源供應器廠勝德今日在法說會指出，公司已切入貨櫃型與一般資料中心電源應用，成為未來重要成長動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠勝德（3296）今日在法說會指出，隨著AI伺服器從過往60A以下用電，逐步邁向60A至120A以上，甚至出現直流供電（DC）趨勢，公司已完成高功率、三相平衡設計的配電裝置（PDU）產品布局，並切入貨櫃型與一般資料中心應用，成為未來重要成長動能。

勝德表示，在AI伺服器與高效能運算（HPC）需求快速成長下，資料中心用電規格持續升級，帶動高功率、高密度配電設備需求浮現。公司配電裝置（PDU）產品除支援高功率輸出外，亦導入高密度、緊湊型設計，並開發專利型四合一插座，兼容C13與C19規格，以提升機櫃配置彈性。

勝德提到，公司同時在新型配電裝置當中內建智慧網卡，支援即時電壓、電流與能耗監控，並符合客戶認可的通訊協議，有利於與AI伺服器管理系統整合，滿足高算力資料中心對電源效率與管理透明度的需求。目前已與AI伺服器客戶展開深度共研，針對高功率、高密度與貨櫃型資料中心需求設計對應方案。

除了核心資料中心應用之外，勝德亦同步布局邊緣運算配電裝置（Edge Computing PDU）市場。管理層指出，隨著工業、電信與既有伺服器逐步導入AI化，邊緣運算對高功率、緊湊型電源設備需求提升，相關產品已涵蓋10A至100A規格，並強化浪湧、雷擊防護與遠端監控功能，以因應環境條件較為複雜的場域。

在產品組合方面，勝德持續推動高毛利產品線比重提升，其中專業影音（ProAV）與商用影音電源相關產品占比已由去年的13.85%提升至21.59%。公司指出，該類產品毛利率相對較高，且採專案導向合作模式，已獲客戶肯定，後續仍有新客戶與新案源持續導入。

配合產品線升級，勝德亦同步調整產能與製造布局。公司表示，已於越南購地自建新廠，取代過往租用廠房模式，未來核心製程將集中於自有廠區，有助於降低營運費用、優化成本結構，同時提升產能調配彈性，並降低地緣政治與貿易壁壘風險。隨著新廠逐步啟用，公司對2026年營運展望維持正向看法。

