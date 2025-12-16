CITY CAFE咖啡渣 變身為有機肥、咖啡皂、托特包

統一超商（2912）積極打造「咖啡渣循環再生經濟」，目前全台已有近400家7-ELEVEN門市加入，累計共約回收近20公噸的咖啡渣，並將咖啡渣再生利用為有機肥、咖啡皂、托特包、電腦包、飲料提袋等。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）積極打造「咖啡渣循環再生經濟」，目前全台已有近400家7-ELEVEN門市加入，累計共約回收近20公噸的咖啡渣，並將咖啡渣再生利用為有機肥、咖啡皂、托特包、電腦包、飲料提袋等。

統一超商表示，旗下7-ELEVEN門市及關係企業星巴克自2023年起啟動「咖啡渣循環再生經濟」，從建置「永續農場」、開發「永續商品」到提供「咖啡渣自取服務」等，並於今年取得環境部專案特許同意，讓7-ELEVEN的咖啡渣執行資源循環利用計畫進行系統化回收再製處理。

統一超商指出，2023年起7-ELEVEN率零售業之先啟動「永續農場」計畫，以「一杯咖啡友善土地」為出發點，將門市咖啡渣進行回收並以農業生技，混合有機物後，進行肥料造粒。

並與門市回收即期、已開封或不良報廢品利用農業生技轉化為有機肥料施做於田間，迄今生產約3萬顆新鮮高麗菜、美生菜加入鮮食餐盒、香蕉約 30萬根及玉米約2萬根，再回到7-ELEVEN販售，已有逾百萬名消費者共同響應。

2024年CITY CAFE進一步探索咖啡渣回收再利用可能性，展開「咖啡渣循環再生」計畫，藉由門市系統性回收機制，回收咖啡渣製成機能布料與鞋材，使用CITY CAFE咖啡渣回收製成的T-Shirt、漁夫帽、襪子等，首度推出「CITY CAFE咖啡渣-城市潮流集點Go活動」。

2025年再次延續此計畫，將門市產出的咖啡渣透過繁複工序製成相關永續商品，像是咖啡皂、托特包、電腦包、飲料提袋等，推出「CITY CAFE國際咖啡城市永續集點GO」活動，邀請消費者「從這杯開始，與世界共好」，藉由此計畫推動咖啡渣再利用，兩年來達上萬名消費者響應。

