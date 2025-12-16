不敵美關稅與中國競爭 福斯88年來首度關閉德國廠

福斯汽車88年來首度關閉德國廠。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕紐約時報報導，德國汽車巨頭福斯汽車（Volkswagen）16日關閉位於德國德勒斯登的組裝廠，這是這家有88年歷史的車廠首度關閉德國本土工廠。

福斯去年警告，由於歐洲與中國市場需求疲軟，以及美國高關稅可能衝擊銷售，因此可能減產。

請繼續往下閱讀...

福斯汽車品牌執行長薛佛（Thomas Schafer）聲明說，「在20多年運作後，我們結束『透明工廠』汽車產線的決定並非輕率之舉；從經濟角度，這是必要措施」。該工廠因其玻璃帷幕而有「透明工廠」之譽。

福斯汽車指出，根據與代表德國員工的工會達成的協議，德勒斯登廠剩下的230名員工將有遣散、退休方案或調往其他廠工作的選擇權。該廠於2001年成立。

報導說，美國總統川普的關稅重創福斯，該公司將上1季虧損15億美元的局部原因歸咎於此。福斯推估，今年美國關稅相關的成本預計超過50億美元。

中國經濟低迷也衝擊中國高檔汽車的銷售，重創福斯旗下保時捷的業績。雪上加霜的是福斯近期捲入安世半導體的地緣政治紛爭，該公司總部位於荷蘭，但母公司為中企聞泰科技，在荷蘭政府以技術轉移疑慮接管安世後，全球車商警告恐出現車用半導體短缺風險。之後安世的控制權又交還聞泰。

去年傳出福斯將首度關閉德國廠的消息後，掀起許多經濟學家針對福斯以及德國對中國曝險議題的討論。

榮鼎集團中德關係分析師巴爾欽（Naoh Barkin）指出，21世紀前20年，德國經濟的成功建基在3大支柱上：來自俄羅斯的廉價能源、開放的全球貿易體系以及高競爭力的工業產品，然而「幾年之內，第1根支柱垮了，而其他兩根出現深度裂痕」。

他說，「中國在此扮演重要角色，在德國曾佔主導地位的產業，從汽車到工具機，中國都進化成可怕的競爭者，這已對德國經濟與就業造成重大影響」。

根據Dunne Insights數據， 2017至2024，福斯在中國的銷售從400萬輛降至250萬輛。同時期，中國車企的銷售量從42萬輛激增至360萬輛，2023年比亞迪取代福斯成為中國銷量最好的車企。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法