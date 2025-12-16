守護社福團體 中華資安啟動資安眼公益檢測行動

中華資安以「資安眼HorusEyes」協助社福團體免費資安曝險檢測。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年駭客猖獗，除企業、政府機關外，社會福利團體也可能遭到駭客攻擊，影響營運與資安。中華電信旗下資安服務廠商中華資安（7765）啟動「資安眼HorusEyes公益檢測行動」，為社福團體免費進行資安曝險檢測，降低曝險、強化數位韌性，打造更安全可靠的公益服務環境。

中華資安指出，若社福團體的官方網站、募資系統、或會員平台存在資安漏洞，可能導致個資外洩、資料遭竄改，引發信任危機，嚴重影響社福團體形象與服務推動，因此啟動此次行動計畫。

中華資安說明，本次行動利用中華資安國際研發的資安眼服務，從「駭客視角」用外對內Outside-In、非侵入式方式，導入AI與紅隊技術進行資通訊資產探勘，找出公司或機構在網際網路上的網站、系統、網路設備與雲端服務等，從7大關鍵維度進行深度剖析，包括網站安全、IP信譽、網路服務安全、網域安全、郵件安全、暗網外洩憑證、可疑偽冒網域等，協助社福團體快速檢視對外曝險態勢，並降低外部遭受攻擊的介面。

此外，資安眼部署於國內中華電信機房，檢測涵蓋最完整，還更能確保資料的留存與保護無虞。

中華資安表示，希望透過本次公益行動，使用資安眼協助社福團體在有限資源下提升資安防護，使其能更安心地專注於公益服務，照顧更多弱勢族群。

中華資安深信，唯有讓數位世界更安全，才能讓每一筆善款、每一份支持都真正送到需要的人手中。除資安眼外，中華資安還提供20個帳號以下之中小企業免費使用社交工程演練平台、以及免費「防詐隊長」Line bot檢測是否為詐騙訊息，近期更將推出免費的防詐隊長APP，以資安科技守護公益，防堵詐騙，實踐上市企業對社會關懷的長期承諾。

中華資安表示，本活動即日起開放報名至明年6月30日止，凡登錄於內政部「社福團體捐贈碼清冊」並具備勸募字號者，皆可填寫報名表單申請，經審核通過後將獲得為期半年的資安曝險評級服務與評級報告。詳情可至活動報名網站（https://forms.office.com/r/GdEjcEWA5U）查詢。

