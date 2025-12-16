買氣小反彈 10月全台預售屋揭露重返3千件

10月全台預售屋揭露件數重返3千件水位、月增32%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕10月全台預售屋揭露件數重返3千件水位、月增32%。房仲業者解釋，主因是9月預售屋買氣太冷，交易量縮過頭，10月才會出現短暫反彈。

根據信義房屋彙整10月全台與六都預售屋實價揭露資訊，全台有3078件，較上月的2326件、增加752件，六都中，除台中市月減13%外，其它五都均較上月增加，尤其台南市、月增幅達60%，其次則是桃園市、月增幅約51%，另外新北市、高雄市的月增幅則是40%以上。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，即便10月預售屋買氣相較9月反彈，但對比去年同期、年減幅仍高達41%，顯示預售屋買氣並未明顯復甦。尤其2021年7月、預售屋即時揭露政策上路以來，52個月的全台預售屋平均月揭露件數約8100件。

第3季預售屋陷入窒息量

若以此當作房市景氣標準判斷，正常情況下，單月揭露件數要有8千件，而熱絡時，單月揭露件數超過1萬件，過往即便遭遇景氣欠佳、單月揭露件數也大多落在5千件，但今年第三季的單月平均揭露量僅2700件，凸顯預售買氣陷入窒息量。

而且通常量縮過頭後也會出現一小波反彈，因此10月重新站回三千件，不過，後續仍需進一步觀察短期市況表現。

曾敬德表示，目前新建案買氣實在是縮過頭，因此，單月隨時都可能迎來一波小反彈，尤其目前屬於個案表現市場，新案要有足夠賣點，包括品牌建商、大基地或者搭配容易入手的付款方式，同時價格還要靠近區域行情，才有機會衝出一波買氣，因此，未來整體預售屋買氣仍存有考驗。

