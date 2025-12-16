CP值爆表！無印良品這款超夯手提包 粉絲喊：後悔沒早點買

無印良品防水迷你手提包，粉絲喊後悔沒早點買。（擷取自無印良品）

〔財經頻道／綜合報導〕以簡約實用粉絲無數的日本無印良品（MUJI），近期有1款超夯的迷你包，引發熱議，日媒報導，該手提包不僅防水，還可當收納袋，兼具實用性和簡約美感，且售價更是親民，只要1290日圓（約台幣258元），顧客喊，不重、大小剛好，非常實用，真後悔沒早點買。

日媒報導，無印良品是源自日本的生活風格品牌，提供涵蓋服裝、配件、收納家具、寢具和家用電器等日常生活所需的各種商品。其簡約易用的產品和全面的生活方式理念深受廣大用戶的喜愛。

這款「防水迷你手提包/收納袋」是您輕裝出遊時的可靠選擇，它尺寸適中，可輕鬆收納智慧型手機、迷你錢包、鑰匙、口紅等小物件，非常適合日常使用或旅行時作為備用包。

另內部隔層方便您整理小物件，安全的拉鍊設計確保物品安全，且防水處理使其能夠抵禦突如其來的雨水和飲料潑濺。此外，可拆卸肩帶讓您可以雙向使用，既可作為手拿包，也可作為包中包。

1位顧客評價：「這款包真是太方便了。它完美地裝下了我的手機和卡片，這些東西放在背包裡很難拿到，這款包真的非常實用。我以前沒有這樣的包，真後悔沒早點買。」

另1位顧客說：「我買它是為了裝我的智能手機。它不重也不大，大小正合適，而且容易清洗，非常實用。」

