富安能源攜手漢翔 建置全台最大工業用儲能微電網

〔記者張慧雯／台北報導〕全球儲能龍頭富安能源（Fluence）今（16）日宣布，旗下新一代高能量密度系統 Gridstack Pro 5000首度導入台灣，協助漢翔（2634）建置9MW/54MWh的表後儲能微電網案場，今年11月底在台中廠區舉行動土儀式、預計明年7月啟用；富安能源台灣負責人莊知軒表示，該案場為全台灣目前規模最大的工業用儲能微電網，也是富安能源在台灣的首個工業級表後儲能案場。

莊知軒指出，此次漢翔案場以富安能源的儲能解決方案打造完整的微電網架構，在正常供電時能執行削峰填谷、降低尖峰電力使用；當外部電力發生異常時，系統可自動切換至孤島運轉模式，支持廠區長達6小時的自主供電，確保航太製造與關鍵生產設備不中斷。根據漢翔評估，此項儲能應用可節省近50%的年度用電成本，不僅提升能源永續性，也強化企業面對電力波動時的穩定度與韌性。

他表示，台灣產業正面臨能源轉型、RE100 承諾、用電成本攀升與供應鏈韌性等多重挑戰，工業級表後儲能系統將成為企業維持競爭力的重要基礎設施投資。富安能源將持續為台灣客戶提供最先進的儲能解決方案，並承諾通過全球最嚴格的防爆與防火測試，符合 NFPA 68、NFPA 69、UL 9540A 並提前對應 2026年即將上路的NFPA 855標準。

