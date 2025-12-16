崇友在手訂單達100億元 能見度達近3年

崇友總經理游本立。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕電梯大廠崇友（4506）近年持續深化旗下新梯銷售、汰舊換新及維修保養三大核心業務動能，帶動崇友連7年整體營收、獲利屢創歷史新高。崇友目前在手訂單規模達到新台幣100億元，足以支撐未來三年營運動能，看好國內社會住宅、都更等需求持續釋出，並仍穩步擴大專業人力服務、電梯技術升級，挹注未來營運向上成長態勢可期。

崇友總經理游本立表示，崇友作為全台最大本土電梯業者，長期深耕台灣市場，深化旗下「崇友」與「堅尼西施」雙品牌競爭力，開發每分鐘360米的超高速電梯、導入AI派車演算法提升運行效率，以及透過IoT遠端監控提升維保即時性與系統可靠度等整合型電梯解決方案。

游本立指出，崇友電梯安裝與維保據點遍布全台，並建構24小時機動支援網絡，確保客戶在突發狀況下可迅速獲得協助，近三年接單量持續維持在高檔水準，為後續營運成長奠定有利基礎。

崇友也全面強化留才策略，包含提升薪資競爭力、優化年終與福利制度，落實成果共享理念，以提高員工向心力與留任意願。游本立強調：「電梯業最重要的核心是人，唯有穩定的人才與專業技術，才能確保電梯運行安全、維保品質與長期服務能力。」

崇友觀察國內都市更新、老舊住宅重建、危老改建案件持續增加，加上政府積極推動社會住宅供給，以及企業總部與新建商辦需求，有助於帶動新梯、汰舊換新需求同步擴張。

