Costco召回商品大盤點 10起事件數量高於往年

〔財經頻道／綜合報導〕Costco作為美國最大的零售商和批發商，每年都會捲入多起召回事件，這並不奇怪。然而，2025年，Costco的產品召回頻率明顯高於往年。Costco召回事件今年也比往年更頻繁地出現在新聞報導中，這一點已經引起了民眾的關注。

今年光是9月就發生了4起召回事件。兩個月後，Costco和美國農業部食品安全檢驗局 （FSIS） 的網站上又發布了4起召回通知（其中一起涉及在加拿大Costco出售的布洛芬凝膠膠囊）。

消費者了解重大食品召回事件非常重要，尤其當相關產品是您每月購物清單上的必備品時。外媒盤點Costco最近發生的重大食品召回事件？並列出2025年發生的10起食品召回事件。

1. 新鮮即食三明治（Fresh & Ready Ready-to-Eat Sandwiches，5月）

Costco今年首次大規模食品召回事件發生在5月。生產和銷售包括三明治和沙拉在內的各種即食零食的Fresh & Ready Foods公司宣布自願召回90多種產品，因為懷疑受到李斯特菌污染。李斯特菌（單核細胞增生李斯特菌）是一種在腐爛的動植物屍體中滋生的細菌，也存在於污水和髒水中。這種細菌可以透過不潔淨的水、不衛生的廚房以及受污染的食品加工或包裝工具污染食品。

從4月28日至5月11日，Costco銷售該品牌的六款產品：火雞培根俱樂部三明治、火雞起司雜糧三明治、蒜香青醬沙拉、火腿起司雜糧三明治、火雞起司羊角麵包和雞蛋沙拉三明治。截至7月，FDA報告稱，此次疫情已導致10人住院治療，1人死亡。

2. Topo Chico礦泉水（Topo Chico Mineral Water，6月）

6月2日，Costco宣布召回可口可樂旗下的Topo Chico礦泉水。這家知名軟性飲料公司因懷疑該產品受到銅綠假單胞菌污染，已將16.9盎司裝的瓶裝飲料從五個州的多家零售商的貨架上撤下。5月20日至29日期間，好市多在德州和路易斯安那州的門市以18瓶裝的形式銷售了受影響的瓶裝飲料。

幸運的是，目前尚未收到因本事件直接導致的疾病或住院報告。可口可樂公司建議購買了批號與召回批次相同的Top Chico飲料的顧客，將產品退回購買商店進行換貨或退款。

3. 麗茲花生醬餅乾三明治（Ritz Peanut Butter Cracker Sandwiches，7月和11月）

7月8日，億滋國際（Mondelēz Global LLC）宣布自願召回其在Costco銷售的Ritz花生醬夾心餅乾，該產品以40片裝出售。召回原因是包裝薄膜上的標籤錯誤：獨立包裝的花生醬夾心餅乾被錯誤地貼上了起司夾心餅乾的標籤。這些餅乾隨後被裝入正確貼有花生醬標籤的批發紙箱中。億滋國際召回了70箱貼錯標籤的花生醬餅乾，這些餅乾已運往八個州。

標籤錯誤的食品需要召回，因為它們可能導致對花生等過敏原敏感的人群出現嚴重不良反應。所幸的是，截至11月28日，尚未有因該事件造成的任何人員受傷或住院報告。

4. 奧斯卡·邁耶火雞培根（Oscar Meyer Turkey Bacon，7月）

7月初，另一起大規模召回事件波及全美各大零售商，這次是奧斯卡·梅爾（Oscar Mayer）原味火雞培根。奧斯卡·梅爾的冷凍培根由卡夫亨氏食品公司生產，在好市多（Costco）的冷凍區很常見，與好市多自有品牌柯克蘭（Kirkland Signature）的培根並列銷售。卡夫亨氏召回了36萬7812磅火雞培根，原因是可能受到李斯特菌污染。

該公司透過美國農業部食品安全檢驗局（USDA FSIS）發布了召回令。受影響的產品為12盎司、36盎司和48盎司真空包裝的火雞培根片。在FSIS進行的實驗室檢測發現可能有細菌污染之前，這些產品已經在美國境內外分銷。

5. Kirkland 鮪魚芥末拌飯（Kirkland Ahi Tuna Wasabi Poke，9月）

9月又發生了李斯特菌恐慌事件，導致Costco召回了約3315磅預包裝的Kirkland Signature鮪魚芥末拌飯。此次召回是由於供應商告知Western United Fish Company，他們提供的洋蔥經檢測呈現李斯特菌陽性。這款鮪魚芥末拌飯已在37州的Costco門市售出並下架。

與Costco熟食區的大多數其他商品一​​樣，裝在透明塑膠盒裡的金槍魚波奇飯也需要在一周內食用。這意味著許多顧客可能在不知情的情況下購買並食用了這款波奇飯，而他們並不知道可能有李斯特菌污染的風險。幸運的是，在Costco和FDA宣布召回之前，尚未收到顧客生病或住院的報告。

6. 捲棍杜拜風味巧克力（Rolling Pin Dubai Style Chocolate，9月）

2025年，杜拜巧克力依然風靡一時，因此，阿聯最大的批發商大量進貨也就不足為奇了。這款裹著巧克力的卡達伊夫甜點，配上開心果醬和芝麻醬，令人垂涎欲滴，甚至有人直接從中東訂購。等到這款甜點湧入包括好市多在內的各大零售商時，這股熱潮已經開始消退。

小麥過敏原警告則專門針對那些對小麥蛋白有即時不良反應的人。他們可能在食用小麥後四小時內出現典型的過敏症狀，包括咳嗽、嘔吐、喉嚨腫脹、蕁麻疹和過敏性休克。 Costco已向購買了迪拜巧克力的會員發送電子郵件，告知他們產品召回事宜，並建議他們退回購買的商品以獲得退款。

7. Kirkland Signature氣泡酒（Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene，9月和11月）

2025年，Costco召回Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene起泡酒的事件引起了廣泛關注。問題不在於起泡酒本身，而是酒瓶；Costco宣布，由於生產缺陷，酒瓶內部壓力驟升。即使未運送或未開封，這些酒瓶也極易爆炸。

9月份，該連鎖店首次宣布召回12個州的Costco門市銷售的94萬1400瓶普羅塞克葡萄酒。美國消費品安全委員會（CPSC）的正式召回日期是11月6日，而在此之前，製造商F&F Fine Wines International, Inc.已經收到了10起酒瓶破碎的報告。

食品安全或許並非此次召回的主要原因，但好市多認為此事緊急且高度優先。高壓玻璃瓶四處飛濺可能造成深度割傷和嚴重人身傷害。鑑於危險性極高，好市多並未要求顧客將酒瓶退回門市。

8. 吉米·迪恩煎餅和香腸串（Jimmy Dean Pancakes & Sausage on a Stick，9月）

9月底前，Costco向會員發出通知，宣布另一項重大食品召回事件，這次是Jimmy Dean牌煎餅香腸串。其生產商Hillshire Brands公司於9月27日主動召回了這款香腸，以及其他Jimmy Dean系列產品和State Fair牌玉米熱狗。此次召回總量達5800萬磅。

這些玉米熱狗和香腸透過網路銷售，並分銷至全國各地的零售商；部分產品甚至流入了美國國防部設施和美國農業部商品食品捐贈部門。Costco建議購買了受污染的吉米·迪恩（Jimmy Dean）產品的顧客將產品退回門市，並獲得全額退款。

9. 金島豬肉乾，韓式烤肉食譜（Golden Island Pork Jerky, Korean BBQ Recipe，10月）

2025年，Costco另一項大規模召回事件涉及Golden Island品牌的韓國烤肉乾。其製造商，位於南達科他州的肉類生產商LSI公司，於10月24日自願召回了約227萬7540磅的即食零食。根據美國食品安全檢驗局（FSIS）公告，一些顧客在購買這款廣受歡迎的豬肉乾時發現了金屬絲，並向LSI公司反映了這個問題。該公司對此展開調查，發現可能是傳送帶將金屬碎片帶入了產品中。

受影響的產品在召回通知發布前已分銷至全美各地的Costco和Sam's Club門市。購買了受污染肉乾的Costco顧客應將產品退回並獲得退款，或將其丟棄。

10. Costco的凱薩沙拉和雞肉凱薩沙拉三明治（Costco's Caesar Salad and Chicken Sandwich with Caesar Salad，11月）

11月7日，Costco的預包裝凱薩沙拉和雞肉三明治供應商及生產商Ventura Foods宣布自願召回上季售出的部分批次產品。該公司表示，召回原因是產品中可能含有異物。

問題出在沙拉醬：文圖拉食品公司發現其中含有塑膠碎片，一旦攝取可能危害健康。人們可能會因吞嚥異物而窒息或消化道阻塞。但更令人擔憂的是攝入微塑膠或奈米塑膠的風險。

受污染的沙拉醬被添加到保質期在2025年10月17日至2025年11月9日之間的凱撒沙拉和雞肉三明治中。Costco強烈建議顧客不要食用受影響的沙拉和三明治，並將其退還以獲得全額退款。

