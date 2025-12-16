無薪假大減2000人 勞動部：受美國關稅衝擊人數仍高達6339人

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，目前廠商面臨的問題在於訂單狀況不穩，即使短期恢復訂單，也不確定明年是否會繼續。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部最新統計，本期減班休息（俗稱無薪假）實施人數大減逾2000人，總數7118人是今年9月15日以來的新低。但勞動部觀察，本期之所以人數大減，是因為有多達11家大型企業接到急單，明年1月後是否再實施仍需觀察；且較美國關稅戰爆發前的1989人，目前放無薪假人數仍大增逾5000人；本期總數7118人中，高達9成、6339人表明「受關稅影響」，各產業的營運狀況仍需密切觀察。

勞動部今（16）日公布最新勞雇雙方協商減少工時統計，共378家、7,118人實施。較上期（12月1日）456家、9,153人實施，本期減少78家，人數減少2035人。不過，其中仍有123家、6339人是因美國關稅影響訂單狀況而實施。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，本期實施的7118人中，仍以製造業為大宗，共有309家企業、6667人，占總人數約93%。其中，又以金屬機電工業最多，共有249家、5014人。

黃琦雅說，本期整體減少2035人，是因為有123家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，共2625名員工恢復原本工時，其中多達11家屬於50人以上的大型企業停止實施，人數合計1115人，但這些暫時接到訂單的企業，並無法確認訂單是否就此恢復，因此無法確定後續是否會再次通報實施。

此外，本期人數降至7118人，雖是9月15日以來，近3個月的新低，但較今年3月底，美國爆發關稅戰前，無薪假人數僅1989人相比，仍多了超過5000人，顯示關稅對訂單的衝擊仍大。且本期詢問實施的廠商，仍有123家、6339人是受美國關稅影響的業者，明年1、2月即將有元旦及農曆春節假期，對於各產業的訂單狀況，仍需密切觀察。

黃琦雅指出，本次通報減班休息的勞工，有72.2%的企業（273家）適用僱用安定措施，有接近8成（77.7%、5,531人）員工可申請薪資差額補貼。讓員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

至於其他非屬僱用安定措施的業別，若通報減班休息，勞工也可領取訓練津貼，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元。

