節電獎勵縮水！台電求公平取消「省1度拿84元」、逾百萬戶影響

台電節電獎勵新制，取消最低回饋84元制度。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕節電獎勵縮水！台電2026年節電獎勵制度調整，考量公平性，取消過去最低獎勵金84元，估150萬戶受新制影響，新制實施後過去拿最低獎勵用戶平均會縮水至約30元，節電獎勵維持登錄制度，目前還有逾700萬戶並未登錄，台電強調，新制只是回歸「省多少、回歸多少」，反映實際節電成果，但可改善台電財務近4億元。

台電副總蔡志孟指出，台電實施節電獎勵歷史將近20年，自2014年起實施節電度數計算回饋，「每省1度電，獎勵0.6元」，但有每期（2個月）最低獎勵84元設計，即每個月要跟去年同期相比，省1度電就可拿到84元回饋。

而該制度實施至今超過10年，台電發言人黃美蓮分析，近年登錄已達高原期、目前約507萬戶，台電最近三、四年，平均每年省電約17億電，但發出13到14億元獎勵金。黃美蓮解釋，最低獎勵金的制度，會造成省1度跟省140度的用戶，一期帳單都是拿84元回饋，顯示兩者之間有不平衡狀態，基於「公平性」，台電決定改革節電獎勵措施。

新制將取消最低獎勵制度，但維持省1度電、享受0.6元回饋，也維持登錄制度，也就是目前已有登錄的507萬用戶可以不必再登記，尚有超過700多萬戶可以透過官網、臨櫃或1911專線申請。

但對民眾而言，雖有節電但收到帳單恐會感覺到「獎勵縮水」。根據台電統計，去年節電獎勵登錄戶約500萬戶中，約150萬戶適用最低獎勵金，這些用戶平均其實只省50度左右，等於節電獎勵回饋會從84元降至30元。

至於民眾若想要拿到84元，未來每個月要省70度、一期要省140度，實際有一定難度。民眾黃小姐以出國度蜜月23天，當期省下107度，民眾吳小姐從開3台除濕機、24小時運轉，改為定時2小時，改變用電行為，當期才省近100度。

至於台電可因新制，一年改善財務約4億元，蔡志孟強調，台電持續配合政府深度節電制度，維持省1度電，享受0.6元，以平均住宅電價單價2.89元來看，0.6元回饋還是有打8折；未來新制上路後，台電財務可望改善4億元。

台電指出，新制度調整設有緩衝期，若帳單計費期間包含2025年12月22日以前，仍適用舊制。以一般住宅用戶為例，電費帳單計費期間起始日自2025年12月23日起適用，即兩個月一期的帳單將自2026年3月起改採新制度；每月出帳的用戶，則自2026年2月帳單起適用。

