傳空巴12月上半月僅交付約30架飛機

歐洲最大的飛機製造商「空中巴士（Airbus，空巴）」傳12月上半月僅交付約30架飛機。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲最大的飛機製造商「空中巴士（Airbus，空巴）」傳出，在12月上半月僅交付約30架飛機。

《路透》引述產業消息人士報導，空巴在12月上半月僅交付約30架飛機，交付速度低於往常水準，主因是部分航空公司仍在等待近期機身品質問題的修復與檢查細節。

請繼續往下閱讀...

報導指出，空巴本月稍早已將全年飛機交付目標下調4%，從原先約820架降至約790架。數據顯示，空巴今年1月至11月期間已交付657架，這意味著若要達成修訂後的全年交付目標，空巴必須在12月下半月再交付超過100架飛機，年底交付壓力明顯升高。

對此，分析師莫里斯（Rob Morris）認為，依目前進度來看，空巴若要再交付約104架飛機以達成全年790架的目標，將是一項相當艱鉅的挑戰。

報導指出，空巴過去常在年底最後幾天大幅加快交付節奏，但對於12月中旬的交付數據，空巴方面拒絕發表評論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法