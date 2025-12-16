小夫妻靠「線上交換禮物」當副業！5年狠撈4769萬元營收

每年年末的耶誕節假期，常舉辦年度交換禮物活動。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一對夫婦大衛（David Mancarella）和莉莉亞（Leliah Kishbaugh）在新冠疫情期間靈機一動，打造出「線上白象禮物交換」平台「White Elephant Online」，短短5年內吸引超過35萬名用戶，累積營收突破150萬美元（約4769萬元新台幣），成功將傳統的年終交換禮物活動全面數位化，儘管該平台並未使用人工智慧（AI），不過在後端分析上，他們靠著ChatGPT協助整理與分析禮物資料。獲得過去深入挖掘會非常耗時的見解。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，2020年8月新冠疫情高峰期間，時任紐約不動產科技公司產品管理總監的大衛，在遠端工作時與同事討論公司年度交換禮物活動該如何舉辦，才意識到市面上竟然沒有可供線上進行派對遊戲「白象禮物交換」（White elephant gift exchange）的工具，進而萌生創業念頭。

白象禮物交換遊戲是個派對遊戲，是一種在耶誕節慶祝活動期間，交換有趣、不值錢也不實用的禮物，該遊戲樂趣在於搶奪禮物時的相互競爭，而不是贈送或獲得真正有價值的禮物。

大衛之後與曾共事的工程師合作，並與妻子莉莉亞一同趕在當年感恩節前推出「White Elephant Online」平台。由於當時幾乎沒有競爭者，加上疫情下企業與親友聚會全面轉為線上，平台一推出即迅速爆紅，上線首年使用人數便突破16.5萬人。

平台初期提供最多 25 人參與的個人用戶免費使用，企業用戶則採收費制，隨著業務發展，平台定價策略也逐步調整，目前企業方案依參與人數不同，價格介於69至299美元（約2194至9508元新台幣），個人玩家最多10人仍可免費使用。

White Elephant Online 上線後的隔年春天，大衛辭去了原本的產品管理工作；如今，2人將這項事業視為「準全職事業」。而自成立以來，White Elephant Online 已為超過 35 萬名用戶舉辦數萬場線上禮物交換活動，累積營收突破 150 萬美元。

White Elephant Online 成功的背後，也伴隨不少挑戰，創辦團隊曾因系統錯誤導致大量客服工單湧入，但透過Zendesk平台迅速建立客服支援系統後，目前仍以僅3人的小團隊，順利支撐平台運作至今。

隨著疫情影響逐漸消退，人們陸續回到辦公室，創辦團隊也注意到，平台上「個人用途」的遊戲數量明顯下滑，並開始思考下一步的成長方向。

因此，他們在幾年前推出了「秘密耶誕老人」（Secret Santa）產生器，希望能作為一種「潛在客戶導流工具」，不過實際成效並未如預期。接著又想出了「禮物點子產生器」（Gift Idea Generator），藉此擴大接觸線上與線下的交換禮物族群，其中禮物點子產生器透過聯盟行銷模式創造新收入來源。

White Elephant Online 在去年 11 月迎來成立5週年，也累積了大量關於「最受歡迎白象禮物」的數據，在後端分析上，他們靠著ChatGPT協助整理與分析禮物資料。獲得過去深入挖掘會非常耗時的見解。結果發現，雖然白象禮物常被認為偏向搞怪路線，但 Apple AirTag、藍牙喇叭等實用型科技產品，長期穩居最受歡迎禮物排行榜前段班。

White Elephant Online 本質上屬於高度季節性的商業模式，每年9月至12月為主要營運高峰。創辦人表示，雖然壓力集中，但也讓團隊在非旺季擁有高度彈性，得以兼顧家庭與生活。但季節性也意味著，團隊能測試與導入新工具的時間窗口非常有限，必須在短時間內完成布局，才能把握年底假期商機。

White Elephant Online 多年來維持穩定的營收節奏，他們也分享創業心法，強調「與其長時間規劃，不如盡快把產品推出市場」，透過實際用戶回饋持續調整，才是創業能走得長久的關鍵。

