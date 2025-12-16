日本越有錢越不愛名牌？40％富人迷上 UNIQLO 真正原因曝光

日媒指出，在一項針對富裕人群的調查中，40%的人是UNIQLO的忠實擁護者。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕「富裕的人更愛 UNIQLO」這個說法，近年在日本時尚與理財圈引發不少討論。過去大家對有錢人的想像，往往是滿身名牌、Logo 越大越好，但實際接觸後卻發現，日本許多真正的富裕族群，穿著反而異常簡單、低調，甚至一眼看去就像是UNIQLO全身搭配。

日媒指出，根據一份針對高資產族群的調查，印證以上說法。以日本家庭年收入2000萬日圓（約新台幣406萬元），最常穿著的服裝品牌第一名正是UNIQLO、佔比超過40%，遠高於任何高端精品品牌，緊隨其後的是Moncler的21.9%和Nike的17%。

專家指出，日本富人青睞UNIQLO的原因並不複雜。對多數富人而言，穿衣服的目的不是展示身價，而是「夠用、舒服、不費心」。UNIQLO 設計簡單、品質穩定、價格合理，穿起來沒有負擔，也不需要花時間思考搭配，正好符合這種需求。對他們來說，衣服只是一種工具，而不是舞台。

當然，富裕族群內部也存在差異。白手起家、或需要透過外在形象建立信任與地位的人，較容易偏好高辨識度的名牌。但那些本身就不需要證明「自己很有錢」的人，反而更傾向選擇沒有 Logo、設計極簡的服裝，甚至看起來和快時尚沒什麼差別。他們在意的不是別人怎麼看，而是自己是否被干擾。

這背後其實還牽涉到一個關鍵概念：專注力。

許多高資產人士高度重視「思考能量的使用效率」，不希望把腦力浪費在無關緊要的日常選擇上。就像賈伯斯長年固定穿黑色高領與牛仔褲一樣，服裝越單純，就越能避免不必要的決策疲勞，讓注意力集中在工作與判斷上。

甚至有人直言，顏色太多、設計太複雜的衣服，反而會在工作時分散注意力。相比之下，簡單、制式、誰穿都一樣的服裝，反而讓人更自在，也更能進入專注狀態。UNIQLO 正好提供了這種「不需要多想」的選擇。

因此，富裕族群愛UNIQLO的關鍵從來不在價格，而在「價值」。他們在每一次消費時，思考的不是「貴不貴」，而是「值不值得」、「有沒有幫助我把時間與精力用在更重要的地方」。即使只是一件幾千元的T-shirt，也同樣遵循這套邏輯。

對於穿UNIQLO可減少干擾、專注本質的思維方式，或許正是獲日本有錢人青睞的真正原因。

