股匯同挫！新台幣即將回測31.5元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕AＩ泡沫疑慮未消，相關概念股黯淡，美股收黑連動台股今日同樣開低走低，新台幣兌美元匯率持續消化前一日外資賣超及匯出量能，早盤最低貶至31.45元、即將回測31.5元關卡。

聯準會（Fed）上週如市場預期降息1碼後，釋出的利率點陣圖暗示明年只會再降息1碼，然而，決策官員意見分歧，市場對於本週稍晚將公布的10月、11月非農就業數據，以及零售銷售、通膨報導等抱持觀望，加上股市處於高檔，接近年底，投資人獲利了結動作不斷，台股隨美股拉回修正，新台幣匯價也同步走貶。

請繼續往下閱讀...

新台幣今早以31.38元平盤開出，隨後貶至31.45元，再度往31.5元關卡靠攏。過去3週新台幣大致在31元至31.5元區間內，今日能否守住31.5元有待觀察。

主要亞幣中，人民幣在岸價、離岸價在昨日雙雙升破7.05兑1美元關卡後，今日持續走升，離岸價早盤最高觸及7.037，再創波段新高；日圓兌美元匯率也在日本央行本週可能重啟升息下走升，目前已升破155兑1美元。

聯準會上週開完會後，本週將迎來歐洲央行、英國以及台灣與日本央行利率會議，目前市場普遍預期台灣央行政策利率將「連7凍」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法