4檔台股抽籤今開跑！豐達科最高抽中1張可賺1.8萬元

〔財經頻道／綜合報導〕年底抽籤申購行情續熱，今（16日）有4檔股票開放申購，涵蓋上市上櫃增資案件，其中航太扣件製造廠豐達科（3004）若以週一（15日）收盤價98.4元試算，抽中可望賺1.84萬元。

綜合媒體報導，豐達科將於12月16日至12月18日辦理公開申購，承銷張數680張，每人限申購1張，承銷價每股80元。若以豐達科15日收盤價98.4元試算，若是抽中可望獲利1.84萬元，報酬率達23%。

除豐達科外，同泰（3321）、富喬（1815）、定穎投控（3715）等3檔上市增資案今同步登場，申購期間同樣為12月16日至18日。

其中，同泰承銷價每股僅12.5元，以15日收盤價19.05元試算，單張潛在獲利約6550元，報酬率達52.4%。

富喬與定穎投控部分，承銷價分別為每股66元、105元，以2家15日收盤價83.5元、118元計算，單張潛在獲利分別約1.75萬元、 1.3萬元，報酬率26.5%、12.3%。

豐達科、同泰、富喬、定穎投控將於12月22日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於12月23日獲得退款，中籤投資人則預計於12月31日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

