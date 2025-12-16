下手要快！好市多這套「高端品牌」餐具下殺50％

好市多Mikasa Samantha 40件式瓷器餐具直接下殺5折。（擷取自chowhound）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然好市多Costco 經常讓顧客像尋寶一樣在超市裡四處奔波尋找必需品，但我們不得不承認，這家倉儲式連鎖超市確實有一些很棒的優惠，商品價格通常比原始零售商便宜得多，如Mikasa Samantha 40件式瓷器餐具直接下殺5折。

《chowhound》報導，Mikasa官網售價239.99美元（約新台幣7473元），但您只需119.99美元（約新台幣6225元）即可在Costco官網獨家購買到同款 Mikasa Samantha 40件套瓷器餐具， 折扣高達50%，如果您一直對這套餐具心儀已久，或者正打算更換家裡的所有餐具，那麼這絕對是超值之選。

請繼續往下閱讀...

為了真正打動您，Mikasa餐具非常結實耐用，採用骨瓷材質，比瓷器更厚重。此外，骨瓷以其奢華的觸感、美麗的光澤和輕盈的重量而聞名。清洗整套餐具也完全不成問題。更重要的是，這種材質使這款套餐具非常適合加熱和烹飪，因為它可以安全地用於微波爐、烤箱，甚至洗碗機和冰箱。

Costco 出售的其他 Mikasa 餐具套裝與 Samantha 套裝一樣令人心動，價格也同樣誘人。例如，較小的 16 件 Samantha 套裝售價79.99美元（約新台幣2490元），比 Mikasa 原價119.99 美元優惠了 33%。購買精美的Quinn 12 件組骨瓷餐具組也能享受令人驚喜的優惠，Mikasa 官網售價129.99美元（約新台幣4078元），而 Costco 同款僅售 74.99 美元（約新台幣2335元），便宜42%。此外，西南風格的Osborne 九件組陶碗套裝，飾有箭頭圖案，色彩明快，採用綠松石色和藍色，比 Mikasa 原價 99.99美元（約新台幣3114元）便宜35美元（約新台幣1090元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法