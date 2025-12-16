幸福很簡單！專家揭培養快樂孩子的2個秘訣

幸福很簡單！專家曝培養快樂孩子的2個秘訣（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕現代社會的快節奏和高壓環境，讓很多家長在教養孩子時面臨挑戰，然而專家表示，在繁忙的生活中，只要鼓勵更深入的對話，與不要忘記身體接觸2個小秘訣，就可幫助孩子找到快樂。

CNBC報導，幸福研究專家索尼婭·柳博米爾斯基提出的尋找快樂的秘訣包括：進行深入的對話、表達感恩和行善，這3點都能讓你與他人更親近。

身為4個孩子的母親，柳博米爾斯基也希望幫助孩子們找到快樂。 “這是我們最希望孩子們擁有的，”她說，“更快樂。”

以下是她給希望培養更快樂孩子的父母的建議。

1.鼓勵更深入的對話

柳博米爾斯基的研究發現，提升幸福感的首要途徑是與他人建立更緊密的連結。而深入、有意義的對話是實現這一目標的最佳途徑。

孩子可以學習並鼓勵他們運用這種對話技巧，並將其運用到自己的人際關係中，無論是與朋友、老師或生活中的其他人。

她說，她告訴孩子們「要對朋友的興趣保持好奇心，多和他們交談，多問他們問題」。

2. 不要忘記身體接觸

柳博米爾斯基也會提醒家長們身體接觸和擁抱的重要性。她說：“尤其隨著孩子長大，我們在這方面做得越來越少了。”

但研究發現，擁抱、牽手等身體接觸對兒童發展至關重要。

柳博米爾斯基有時甚至會擁抱她24歲的兒子。 “我覺得他喜歡這樣，”她說。

