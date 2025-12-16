今年高雄市房屋買賣減逾三成 軌道建設帶動三民區逆勢增溫

今年以來高雄市三民區房市交易增溫。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年以來高雄市建物買賣移轉棟數驟減3成以上，只有三民區是唯一買賣棟數增加的行政區，持續完善的軌道運輸是最大功臣。

根據高市府統計，今年前11個月，高雄市建物買賣移轉棟數共2萬8127棟，對比去年前11個月的4萬1905棟，只有67%，房市可說是「急凍」，綜觀高雄市各行政區，今年前11個月的建物買賣幾乎全軍覆沒，只有三民區從去年同期的4579棟增至今年的4797棟，反而逆勢成長。近兩年因台積電進駐竄起的楠梓區，今年的建物買賣移轉棟數只有去年同期的61%，「台積宅」在央行管制措施下，也不支倒地。

缺乏炒作話題的三民區能夠默默增溫，除了35萬人口支撐外，最大關鍵是軌道運輸這幾年陸續到位。7年前高雄鐵路地下化完工後，在三民區增設了3個通勤站，兼具市區與跨縣市運輸功能；去年高雄環狀輕軌全線通車，在三民區有5個車站，滿足通勤、購物、就醫需求；已經動工的高雄捷運黃線，也貫穿三民區人口稠密帶；最受矚目的軌道計畫則是高鐵延伸屏東將改路線，直接拉入三民區的台鐵高雄站再往東延伸，預計2039年通車，屆時三民區可望脫胎換骨。

