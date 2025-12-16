黃金漲不動、避險光環退燒！白銀、鉑金、鈀金同步走強

黃金價格週一（15日）收高，但回吐了稍早漲幅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（15日）收高，但回吐了稍早漲幅，由於美國官員與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）就結束俄烏戰爭的關鍵會談取得進展，同時交易員正等待即將公布的美國重要就業數據。值得注意的是，白銀、鉑金、鈀金同步走強，現貨鉑金價格更創下了14年來的新高。

現貨黃金價格上漲 0.2%，報每盎司 4309.82 美元，此前盤中一度上漲逾 1%。

請繼續往下閱讀...

2 月交割的美國黃金期貨上漲 0.2%，報每盎司 4335.2 美元。

Kitco Metals 資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示，俄烏和平談判取得進展的跡象，似乎正在削弱市場對黃金這類避險資產的需求。他補充指出，黃金同時也受到獲利了結賣壓與連續一週平倉潮的影響，因為部分先前買進期貨的交易員目前正轉為賣出。

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）表示：「烏克蘭相關會談已取得相當多的進展」；另有一名美國官員向《路透》透露，雙方在縮小俄羅斯與烏克蘭之間的歧見方面已更進一步。

市場接下來將關注週二（16日）公布的美國非農就業報告與零售銷售數據，以尋找聯準會未來政策走向的更多線索。根據 CME FedWatch 工具，目前市場預期聯準會在 2026 年 1 月降息的機率為 78%。

現貨白銀上漲 2.6%，報每盎司 63.61 美元；白銀於上週五（12日）觸及 每盎司64.65 美元的歷史新高，距離前所未見的每盎司 65 美元關卡近在咫尺。

RJO Futures 資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「在貴金屬之中，白銀目前領先群雄。到年底前，我們將會在 65 美元以上交易，而在明年第一季初，我甚至可以看到 70 美元的水準。」

與此同時，現貨鉑金上漲 2.5%，至每盎司 1788.55 美元，創下自 2011 年 9 月以來新高；鈀金則上漲近 5%，報每盎司 1560.25 美元，觸及2個月高點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法