貨幣寬鬆、景氣溫和環境 有利美國非投等公司債表現！這檔基金淨申購金額居冠

投資專家分析，聯準會官員釋出明年可能僅再降息一碼的風向球，又將執行小規模購債寬鬆，鷹鴿並行態度導致主要債市區間糾結，但整體而言，和景氣較有連動性的非投資等級公司債表現空間值得期待。（示意圖，路透）

〔記者吳滋雅／台北報導〕美國聯準會在今年底最後一次利率會議如市場所料再降一碼，同時也宣告重啟每月規模400億美元國庫券的購債計畫並維持數月，此外亦釋出美國經濟溫和增長的訊息。投資專家分析，聯準會官員釋出明年可能僅再降息一碼的風向球，又將執行小規模購債寬鬆，鷹鴿並行態度導致主要債市區間糾結，但整體而言，和景氣較有連動性的非投資等級公司債表現空間值得期待。

追蹤過去一週全球資金流向也可發現，整體固定收益型ETF資金達68億美元，逾半淨流入美國債市，就債券品質來說，非投資等級債市吸金力就佔有20.8億美元。

請繼續往下閱讀...

對照最新境外基金觀測站相關統計，國人對美國非投資級公司債券基金資金的青睞持續細水長流，其中有量又有價者，首推資深級的富蘭克林坦伯頓公司債基金，單月淨申購金額居冠之外，今年來績效也有7%以上，近兩年、三年來的累積報酬亦各有近17%、27%。

基金達人分析，富蘭克林坦伯頓公司債基金是率先進入台灣元老級美國非投資等級債型基金，長年來主動精選重品質、高債息收益機會為核心策略，創造出色的風險調整後報酬能力，今年為因應國內投資人理財需求改變，也順勢推出不同配息級別，配息率有7%甚至是9%以上，截至今年11月底仍是國人持有金額最高的美國高息債券基金。

債券專家分析，隨著美國確立景氣溫和增長，同時考量AI泡沫疑慮未減勢，勢必讓市場波動加大，鑒於美國非投資等級公司債存續期較短、受利率波動的影響較小，同時當前企業基本面良好、營收屢傳佳績、信用品質提升，有利創造長期具韌性的收益與投資機會，此外市場最在意的違約率方面，現階段也僅有1.39%，遠低於長期平均且目前還在下修，凸顯這類資產是現階段穩健投資之下更為中道的選擇。

此外統計過去當聯準會降息且經濟仍呈現正成長的環境，非投資等級債表現更優於投資等級債，考量近年來利率波動大，投資等級債表現反而不穩定，同時現今殖利率已跌破5%，反觀非投資等級債還保有7%以上的水準，都值得追求較高收益又想分享景氣溫和成長利多的投資人，納入資產配置一環。

最新淨申購金額前五名境外美國非投等債基金績效（%）

基金 三個月 一年 三年 富蘭克林坦伯頓公司債基金 美元A（Mdis）股 0.97 7.10 27.15 美盛美國非投資等級債券基金 A 累積 美元 0.93 7.98 27.23 聯博美國非投資等級債券基金A2美元 0.75 6.44 26.59 Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位 0.74 5.95 21.74 宏利環球基金美國特別機會基金 AA 0.46 5.96 22.94

資料來源：理柏資訊、理柏環球分類「美元非投資等級 （高收益） 債券」，取境外基金觀測站11月淨申購金額前五名，截至2025/11月底。報酬率原幣計價至2025/12/14。製表：記者吳滋雅

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法