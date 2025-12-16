自由電子報
台股盤中》台積電領先破季線 指數跌逾500點

2025/12/16 11:23

台積電領先破季線，指數跌近500點。（資料照）台積電領先破季線，指數跌近500點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一續修正，而台積電ADR亦下跌1.47%，受此影響，台股週二在台積電、力積電、鴻海、國泰金等權值股開盤下跌，指數開盤跌145.84點，以27721.1點開出，在電金傳齊跌下，隨著台積電賣單不斷釋出，股價回測1425元，跌破季線，逾1500家上市櫃公櫃跟著跳水，指數一路走低，盤中跌逾500點，回測27357點，不僅失守月線，朝季線靠攏。

美國非農就業、零售銷售與通膨數據將於本週公布，投資人同時關注聯準會人事與政策方向的最新發展。15日美股主要指數小幅收低，市場情緒轉趨謹慎，科技股賣壓持續沉重，台積電ADR下跌1.47%。

道瓊工業指數小跌41.49點或0.09%，收48416.56點。

標準普爾指數微跌10.90點或0.16%，收6816.51點。

那斯達克指數下挫137.76點或0.59%，收23057.41點。

費城半導體指數挫跌43.16點或0.61%，收6990.41點。

