飯店免費房型升等怎麼拿？前員工揭「最佳入住時間」

〔財經頻道／綜合報導〕外媒分享，一名前飯店櫃檯接待人員分享了一項「內行技巧」，這能大幅提高旅客獲得免費房型升等的機率，她指出，關鍵其實在「提早抵達飯店」，而不是在辦理入住（check-in）時才提出升等要求。

《每日郵報》報導，曾任飯店員工的瓊斯（Amy Jones）表示，她在就讀大學期間，曾在飯店櫃檯工作多年，負責接聽電話、接待旅客，也在過程中摸清了究竟是什麼因素，會真正影響旅客是否能獲得免費升等。

瓊斯指出，許多旅客常犯的一個重大錯誤，就是以為在辦理入住時提出升等要求，成功機率最高。她受訪分享經驗表示：「如果你是在週五晚上辦理入住時才開口要求升等，基本上不太可能成功。即使是在下午3點的標準入住時間提出要求，能有空房升等的機率也非常低。」

瓊斯曾在一家僅有35間客房的高級飯店與SPA工作，她透露，公司的免費升等通常只保留給慶祝重大場合的旅客，例如生日或結婚紀念日，但即便如此，免費升等名額仍然相當有限。

她進一步說明，房型升等往往是在前一晚就已安排完成，每間客房的房卡也會在旅客抵達前就準備妥當。

儘管如此，瓊斯仍表示，其實有一個簡單的方法可以提高升等機率，那就是：提早抵達飯店。

瓊斯指出，許多旅客為了避免等太久，通常會接近入住時間，甚至晚一點才到，但實際上，提早到達反而能讓櫃檯人員有時間重新調整房間配置，一旦下午入住高峰開始，幾乎就不可能再進行調動。

她補充說：「如果你提早抵達，並告知這次入住是為了慶祝特殊場合，即使當初訂房時沒有註明，我們也還有時間重新安排房間。老實說，真的有不少旅客會忘記在訂房時說明入住目的。」

此外，能獲得升等的原因也不僅限於生日或結婚紀念日，有時候只是因為飯店人員心情不錯，或臨時出現取消訂房的情況，比較高級的房型就會因此釋出。在這種情況下，最早抵達的旅客往往是第一個受惠的人，他們更有機會直接被帶往更高級的房型，之後若對房型不滿意，他們也還有充裕時間再提出更換或升等的需求。

瓊斯表示，由於每間客房的設計與格局都不盡相同，許多旅客會依照網路照片形成期待，但實際入住後卻發現與想像有落差。若能提早到達，飯店人員仍有空間協助調整房間，但一旦過了下午3點，或是在週五等熱門時段，這類機會就會大幅減少。

瓊斯強調，「時間點」是能否成功提出特定需求的關鍵因素。

