父自豪擁800萬能爽過獨居生活！女兒「見1幕」驚呆揭慘況

父自豪擁800萬能爽過獨居生活，當女兒發現父親家中堆滿了郵購包裹，形成了一面牆的「奇特景象」，驚訝說不出話來。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有4000萬日圓（約新台幣800萬）積蓄、月退休金20萬日圓（約新台幣4萬）的78歲秀一（化名），自豪富有且聰明，一切生活所需，皆有能力從網路訂定，完全可獨自生活，不需住養老院，然而隨著老年癡呆症狀加重，卻無法打開網購商品或組裝產品，又無法停止訂購，當女兒無意間發現父親家中堆滿了郵購包裹，形成了一面牆的「奇特景象」，驚訝說不出話來。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在東京的50歲長谷川美佐子（化名）說，「父親一直喜歡新鮮事物。他是智慧型手機和平板電腦的高手，即使退休後，每天查看股票價格也成了他的習慣。正因如此，我才放鬆了警惕。」

父親獨自居住，然而年紀己大，美佐子對其獨居感到擔憂，但父親曾是１家大型公司的高階主管，且為自己「富有且聰明」而自豪，因此，當她提起獨居時，父親則不以為然地說：「現在連水和食物都能在網上訂購，不用擔心。我不會住進養老院！」

事實上，秀一幾乎每天都在網上購物，每次美佐子打電話來，他總是興致勃勃，說著諸如“我昨天買了１台按摩器”或“我今天從北海道訂購了螃蟹”之類的話。美佐子很贊同父親喜歡網購，她說：「如果他把錢花在促進經濟發展上，就能預防老年癡呆，我也很放心。」

然而，這種過於便利的生活方式開始出現一些奇怪的現象，某天美佐子接到快遞員打來的奇怪電話，指稱 「家沒地方放包裹了。所有包裹都堆到門口了，而且連對講機都沒人接。」

美佐子急忙趕到父母家，卻看到了一幕怪異的景象，前門只開了一半，她擠過門縫，發現走廊裡堆滿了郵購包裹，一直延伸到天花板，形成了一面牆。 「這不是垃圾。全是全新的商品，最新的空氣清淨​​機、掃地機器人、高級羽絨被，還有大量的罐頭和預包裝食品……我父親已經打不開這些包裹了。」

隨著癡呆症的加重，秀一雖然還能按下訂購按鈕，卻失去了打開和整理紙箱、閱讀和安裝說明書等執行功能。即便如此，他們還是無法停止訂購，以此填補內心的空虛，最終美佐子終於穿過紙箱迷宮，發現父親蜷縮在客廳1個狹小的縫隙裡。

專家表示，乍一看，這似乎是購物成癮？但實際上，這也有可能是老年癡呆症的症狀，由於組織能力的下降，即使能夠按下訂購按鈕，打開包裝盒、組裝和使用產品等一系列操作也會變得極其困難。結果，儘管老年人本人並不情願，但未開封的紙箱卻堆積在家中。

這種情況在社會地位較高的老年人中尤其嚴重，他們不願承認自身能力的下降，也常拒絕他人的幫助。與其責備他們，家人更應該營造一個正面的環境。

有效的做法是銷毀可能被用作購物誘因的商品目錄和直郵廣告，或與信用卡公司合作限制其使用。此外，雖然冷靜期通常不適用於郵購商品（除非另有規定），但商品可在到貨後8天內退貨，運費由顧客負擔。

最重要的是，為了保護資產，必須考慮「成人監護制度」。如果父母的判斷能力下降，監護人可以取消不合適的合約並管理他們的資產。為了維護父母的尊嚴，同時防止他們的資產“變質”，在他們身體健康時做好法律準備至關重要。

