Costco會員罵翻！蛋糕訂購方式終於要改、高層全說了

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，其中可以「客製化」的蛋糕更是深受會員喜愛，但不少人抱怨，在Costco訂購蛋糕的方式「就像19世紀一樣」，要把需求寫在一張紙上丟進箱子裡，然後還得回到現場確認訂單完成了沒有，不過Costco執行長（CEO）瓦克里斯（Ron Vachris）在財報電話會議上透露，隨著Costco加快數位轉型計畫，未來會員只要在線上就可以訂購蛋糕，甚至熟食區的拼盤，不必再特地跑到門市一趟。

Costco蛋糕算是零售店內最划算的烘焙商品之一，但訂購流程常被外界批評有改善空間，因為會員必須親自前往 Costco 門市，到烘焙區填寫一張訂購單，接著把表單投入指定的箱子裡，

有網友在美國社群Reddit發文，精準形容了這種體驗：「他們的系統彷彿停留在19世紀，你把需求寫在一張紙上丟進箱子裡，沒有人跟你確認，最後你只能到現場看看蛋糕到底有沒有做好？」

許多 Costco 會員都曾親身體驗過這種感受，所幸在大多數情況下，結果還算順利。而在同一串 Reddit 討論中，一名自稱是Costco的員工也出面回應：「不，你的訂單並不會在丟進箱子後就消失的無影無蹤，訂單會依照你的需求製作；如果有任何問題，或我們無法配合指定要求或時間，我們一定會主動打電話聯絡你。」

儘管如此，不少會員仍認為，這套蛋糕訂購系統不僅老舊，還相當惱人。比起特地跑一趟門市，只為了填一張訂購單，打電話或線上訂購顯然方便得多。

不過正如上述的Costco員工所說：「我們部門裡沒有電話，否則每天光接會員電話就什麼事都不用做了。請填好表單，丟進箱子，剩下的交給我們。」

Costco 一向以「讓會員滿意」為經營核心，也因為這樣，Costco宣布將改善蛋糕訂購流程，在最近一次的財報電話會議中，瓦克里斯談到多項 Costco數位轉型計畫，其中一項正是與食品訂購相關。

瓦克里斯提到，未來將推出線上訂購蛋糕與熟食拼盤的功能，而許多會員過去反映操作上略顯不便、流程不夠順暢的地方，如今正逐步轉為數位化，「我們也看到，這些新功能一推出就獲得相當亮眼的成效。」

換句話說，Costco 會員未來就能夠直接在線上訂購烘焙區的蛋糕，而不必再特地跑到門市。

不過從 Costco 本身的角度來看，也存在一個小小的缺點，因為若把蛋糕訂購流程數位化，代表消費者就少跑了一趟門市，而門市來客次數減少，可能意味著衝動性購買也隨之降低，這正是 Costco 長期仰賴的消費行為。

不過，Costco營收高度仰賴會員年費，Costco於是也不斷尋找各種方式，讓會員的體驗更好，因此Costco對蛋糕訂購流程進行現代化改造，可能也會讓更多的會員願意年復一年地續約會員資格。

