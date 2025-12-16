不玩了！福特停產多款電動車 致力發展燃油、油電車

福特週一（15日）表示，將停止生產多款電動車。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國汽車大廠福特（Ford）週一（15日）表示，將停止生產多款電動車，預計將提列195億美元（約新台幣6143.5億元）的資產減損，這是汽車業為應對川普政府政策和疲軟的電動車需求，而放棄電池驅動車款的最新案例。

綜合外媒報導，福特表示，公司將不再生產純電皮卡F-150 Lightning，將以一款新的增程型電動車（EREV）取代現在的純電車。與此同時，福特也取消了代號為「T3」的下一代電動卡車計劃，以及原計劃的電動商用貨車。

和大多數同行一樣，福特已在電動畫領域投入了數十億美元，福特表示，接下來將把資金投入到生產更多卡車、貨車、價格實惠的電動車，以及儲能業務中。福特將大力轉型發展燃油和油電混合動力車，預計到2030年，其全球混合動力車、增程型電動車和純電車的銷售佔比將從目前的17％升至50％。

福特執行長法利（Jim Farley）指出，過去幾個月市場發生了「真正的變化」，這是促使公司做出這項決定的真正動力。

福特汽車引擎和電動業務負責人弗里克（Andrew Frick）直言，與其在目前沒有盈利前景的大型電動汽車上再花數十億美元，不如把這筆錢投入到回報更高的領域。福特公司補充，由於需求低於預期、成本高昂以及監管變化，生產某些大型電動車的商業理由「已經減弱」。

川普政府在9月底取消了購買新電動車的7500美元（約新台幣23.6萬元）稅收抵免，根據考克斯汽車（Cox Automotive）數據顯示，取消稅收抵免的政策導致9月電動車銷量激增，但隔（10）月銷量就暴跌了49％。法利表示，在取消補貼後，福特在美國的市佔可能會從大約10-12％降至5％。

福特表示，將分期提列資產減損，主要在第4季提列，並將持續到明年和2027年。其中約85億美元（約新台幣2678.3億元）與取消計劃中的電動車車款有關；約60億美元（約新台幣1890.6億元）與解散和南韓廠商SK On的合資電池公司有關；另有50億美元（約新台幣1575.5億元）是福特所稱的專案相關費用。

