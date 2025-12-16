79歲母親突發訊息要加零用錢 ! 孩子回家才發現被設局 真相令人震驚

55歲上班族收到79歲母親發來的消息，要求增加零用錢，才意識到真相令人震驚。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕對於與高齡父母分開居住的世代來說，LINE訊息和電話是確認父母健康與生活狀況的重要管道。但近年來，也愈來愈多人發現，原本一向節省、不愛談錢的父母，突然開口要求增加金錢支援，背後往往不只是「生活變貴」那麼單純。

日媒報導，一名55歲、年薪約850萬日圓（約新台幣172.8萬元）的上班族石田隆一（化名），看到79歲母親傳來要求「增加生活費」的LINE訊息時，第一時間浮現的不是心疼，而是感覺到強烈的不對勁。

請繼續往下閱讀...

據報導，一直以來石田每月固定匯3萬日圓（約新台幣6099元）給獨居千葉老家的母親，在父親過世後，這筆錢被他視為「補貼年金不足」的安心支出。但某天，母親卻傳來一則語氣異常正式、幾乎沒有錯字的訊息，請他「能不能再多給一點」，但這讓他起了疑心，因為母親平時的訊息向來口語又隨性。

於是，他臨時返鄉，表面上一切如常，回到家後卻在客廳桌上看到一疊寫著母親名義的高額保健食品的定期合約，以及打著「免費諮詢」名義，實際收費不貲的家事服務，還有那則要求加碼匯款的LINE訊息，其實是業者一步步教母親「怎麼寫，孩子才會答應」。

根據日本總務省《2024家計調查》數據，單身高齡者平均每月支出約15萬日圓（約新台幣3萬元），但女性年金多落在10到12萬日圓（約新台幣2-2.4萬元）之間，光靠年金入不敷出的情況相當普遍。再加上都市生活成本上升、固定稅費壓力，高齡者一旦感到不安，就容易向外尋求「專業協助」，卻也因此成為精心包裝的銷售話術目標。

事後，石田陪母親重新檢視帳務，解除了所有不必要的合約，並反覆告訴她，有任何不安，直接跟我說就好。母親只是靜靜點頭，卻讓他意識到，真正需要被支撐的，從來不只是金錢。

近年來，利用高齡孤獨與焦慮推銷高價服務的案例持續增加，甚至出現代筆訊息、假借子女名義溝通的灰色地帶，年邁父母在不安中，成為下一個被「不良業者」盯上的對象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法