美股收盤》特斯拉漲3.5％！美國股市收低 台積電ADR跌約1.5％

美國非農就業、零售銷售與通膨數據將於本週公布，投資人同時關注聯準會人事與政策方向的最新發展。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國非農就業、零售銷售與通膨數據將於本週公布，投資人同時關注聯準會人事與政策方向的最新發展。15日美股主要指數小幅收低，市場情緒轉趨謹慎，科技股賣壓持續沉重。台積電ADR下跌1.47%。

綜合媒體報導，美股16日醫療類股上漲，科技股下壓。道瓊工業指數下跌41.49點，或0.09%，收在48416.56點；標普500指數下跌10.90點，或0.16%，收在6816.51點；那斯達克指數則下跌137.76點，跌幅0.59%，收在23057.41點。

標普500指數中有8個類股收高，其中醫療保健類股漲幅達1.3%，領漲大盤。而資訊科技類股則下跌1%，掃地機器人廠商iRobot暴跌72.7%，該公司已聲請破產保護，震驚市場；特斯拉（Tesla）則逆勢上漲3.5%。

隨著本週重要數據接連登場，加上對聯準會政策走向的不確定性加劇，市場短期內將持續呈現高敏感與波動格局。

