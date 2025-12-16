美國狂囤、AI爆量 ! 銅價將飆至「平流層」 華爾街預測這樣說

囤銅潮席捲美國，華爾街2026年全面看多銅價，每噸上看1.5萬美元。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來銅價大幅飆升，多次改寫歷史新高，在礦山供應受擾及市場憂心美國未來可能對精煉銅課徵關稅的背景下，需求明顯升溫。花旗預測，銅價有望在2026年初升至每噸1.3萬美元，並在明年第二季進一步挑戰1.5萬美元。同樣看多後市，還有Avatar Commodities 執行長 Andrew Glass。他直言，隨著美國實體囤銅行為持續削弱國際市場供應，銅價可能出現「直衝平流層的新高」。

最新數據顯示，LME 銅庫存僅約16.5萬噸，其中約40% 已被標記為取消倉單，代表已預訂實體交割、實際上不再流通，使供應吃緊疑慮進一步升溫。整體庫存水準較年初已大減近40%。

據《CNBC報導》，今年以來銅價一路狂飆，多次刷新歷史新高，背後推手除了礦山供應受阻，更關鍵的是市場對美國未來可能加徵關稅的預期，引爆一波提前搶銅潮。但這波漲勢尚未結束，還可能一路延續到2026年。

花旗分析師指出，在能源轉型與人工智慧快速擴張的帶動下，銅需求正進入結構性上升階段。無論是電氣化、電網擴建，還是資料中心的大規模建設，都高度依賴銅作為電纜、輸電與散熱基礎設施的核心材料。

與此同時，礦山供給受限，市場預期將持續出現供需缺口，再加上美國因套利空間而大量「囤銅」，進一步推升價格。花旗直言，美國正在吸走全球銅庫存，最樂觀情境下，甚至會進一步消耗美國以外已相當吃緊的庫存。

ING 商品策略師Ewa Manthey預測，銅價將在明年第二季可望升至每噸1.2萬美元。但同時也警告，高銅價將擠壓能源密集型產業的利潤空間。

作為全球經濟健康度的領先指標，銅現貨價格上周五在倫敦金屬交易所（LME）再創新高，達到每噸1萬1816 美元，3個月期貨則收在1萬1515美元。今年以來，LME基準銅價累計上漲約36%，僅過去一個月就再漲9%。

市場普遍認為，這一輪加速上漲的直接催化劑，正是美國可能自 2027年起對精煉銅進口課稅的疑慮。

StoneX 金屬分析師Natalie Scott-Gray指出，美國銅價高於其他市場，促使貿易商大量將銅運往美國，今年以來精煉銅流入美國的數量已增加約65萬噸，使美國庫存膨脹至約75萬噸。這種套利行為，反過來壓縮了美國以外市場的供給。

