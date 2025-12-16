瑪莎拉蒂打六折賣2天被搶光 ! 中媒曝 : 骨折價竟是「這原因」

瑪莎拉蒂罕見大甩賣，中國經銷商以骨折價6折出清，僅2天全被搶光。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕「沒有賣不出去的車，只有賣不出去的價格」。這個市場定律，在豪華車瑪莎拉蒂身上再次得到驗證。中媒報導，這款「跑車皇后」也開始打到「骨折」了，其中，燃油版的格雷嘉（Grecale SUV）打折後，空車價只剩38.8萬元人民幣（約新台幣172萬元），相當於打了6折；純電版也打了4折。

一位知情人士透露，受新冠肺炎疫情影響，這批進口車晚了整整一年半才在中國市場賣，與後面的新款車型上市時間重疊了，只能罕見大降價、盡快出清。

據報導，今年下半年瑪莎拉蒂迎來多輪大降價，主要集中在格雷嘉這款車型，官方售價為65.08萬元人民幣（約新台幣289萬元），優惠後裸車價只剩38.8萬元人民幣，在上海地區，僅僅2天就被搶光。

經銷商指出，在降價活動的第一天，早上8點半還沒上班，銷售門口就已經開始排隊，下午6點下班，但客戶仍是堵到晚上9點才結束。部分客戶當天購買猶豫一下，第二天再來已沒有看中的車」。

據報導，純電版格雷嘉折扣力度更大，官方售價89.88萬元人民幣（約新台幣400萬元），降價後裸車價格只要35.88萬元人民幣（約新台幣159萬元），相當於打了4折。

對此，北京一家瑪莎拉蒂經銷商也證實，低配版格雷嘉全中國早已售罄，這批低價低配車全國只有100餘輛，一個周末就賣光了，目前北京地區在售的燃油版格雷嘉裸車價在45萬元人民幣（約新台幣200萬元）左右。

中媒指出，此次瑪莎拉蒂大降價，實際上是在清庫存。一位知情人士透露，受新冠肺炎疫情影響，這批進口車晚了整整一年半才在中國市場賣，與後面的新款車型上市時間重疊了。對廠家而言，快速去庫存是營銷策略的當務之急，雖然「這批車賣一輛虧一輛，卻只能大幅降價」，畢竟後續新車已到達，屆時車價又會回歸正常。

